2016 Yılının En Çok Gişe Yapan 10 Filmi

2016 yılı biterken en çok gişe yapan filmler listesi yapmazsak olmazdı. Dağ 2 yılın en çok izlenen filmi olurken onu Kardeşim Benim ve Dedemin Fişi izlemiş.

Dağ serisinin ilk filmi 170.000 TL bütçe ile çekildikten sonra büyük beğeni almıştı. İkinci film için 1.7 Milyon TL bütçe ayırılınca işin rengi pek tabii ki değişti. TSK’dan da alınan gerçek silahlarla yapılan Dağ 2 büyük bir üstünlük ile 2016 yılının en çok izlenen filmi olmuş.

10 film arasından 2 filmin yabancı yapım olması da her şeyiyle kötü giden 2016 yılının sevindirici haberi oldu.

2016 Yılının En Çok Gişe Yapan Filmler

10 – Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

Vizyon Tarihi: 15.07.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.304.999

9- Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Vizyon Tarihi: 01.01.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.332.907

8- İkimizin Yerine

Vizyon Tarihi: 21.10.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.372.745

7- Kolpaçino 3.Devre

Vizyon Tarihi: 11.03.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.412.639

6- Batman v Superman: Adaletin Şafağı

Vizyon Tarihi: 25.03.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.461.576

5- Görümce

Vizyon Tarihi: 02.12.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.548.723

4- Osman Pazarlama

Vizyon Tarihi: 19.02.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 1.983.777

3- Dedemin Fişi

Vizyon Tarihi: 22.01.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 2.015.665

2- Kardeşim Benim

Vizyon Tarihi: 15.01.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 2.070.008

1- Dağ 2

Vizyon Tarihi: 04.11.2016

Toplam Seyirci Sayısı: 2.794.288

Veriler Boxoffice Türkiye’den alınmıştır.