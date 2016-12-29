2016 Yılının En Çok Gişe Yapan 10 Filmi

2016 yılı biterken en çok gişe yapan filmler listesi yapmazsak olmazdı. Dağ 2 yılın en çok izlenen filmi olurken onu Kardeşim Benim ve Dedemin Fişi izlemiş.
Dağ serisinin ilk filmi 170.000 TL bütçe ile çekildikten sonra büyük beğeni almıştı. İkinci film için 1.7 Milyon TL bütçe ayırılınca işin rengi pek tabii ki değişti. TSK’dan da alınan gerçek silahlarla yapılan Dağ 2 büyük bir üstünlük ile 2016 yılının en çok izlenen filmi olmuş.
10 film arasından 2 filmin yabancı yapım olması da her şeyiyle kötü giden 2016 yılının sevindirici haberi oldu.
2016 Yılının En Çok Gişe Yapan Filmler
10 – Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
Vizyon Tarihi: 15.07.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.304.999
9- Kocan Kadar Konuş: Diriliş
Vizyon Tarihi: 01.01.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.332.907
8- İkimizin Yerine
Vizyon Tarihi: 21.10.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.372.745
7- Kolpaçino 3.Devre
Vizyon Tarihi: 11.03.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.412.639
6- Batman v Superman: Adaletin Şafağı
Vizyon Tarihi: 25.03.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.461.576
5- Görümce
Vizyon Tarihi: 02.12.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.548.723
4- Osman Pazarlama
Vizyon Tarihi: 19.02.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 1.983.777
3- Dedemin Fişi
Vizyon Tarihi: 22.01.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 2.015.665
2- Kardeşim Benim
Vizyon Tarihi: 15.01.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 2.070.008
1- Dağ 2
Vizyon Tarihi: 04.11.2016
Toplam Seyirci Sayısı: 2.794.288
Veriler Boxoffice Türkiye’den alınmıştır.