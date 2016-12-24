Masum Dizisi Muhteşem Kadrosu İle İlk Online Dizi Olarak Geliyor

Türkiye’nin ilk online dizisi olacak Masum, BluTV farkıyla geliyor. Kadrosunda ise Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık ve Serkan Keskin yer alıyor.

Çalışmlarına Haziran ayında başlanan Masum dizisi Ocak 2017’de izleyenlerle buluşacak. Aynı zamanda reklamsız olarak yayınlanan ilk dizi olma özelliği taşıyan bu yapım şimdiden adından söz ettirmeyi başardı.

Dizi sektörünü ayakta tutan reklamı bu dizide göremeyecek olmak da onu sektörün öncüsü yapacağa benziyor.

Polisiye ve dramayı harmanlayan Masum dizisi ilk bakışta oldukça sıradan görünen bir Türk ailesinin çevresinde gelişen sıra dışı bir hikayeyi konu almaktadır. Dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan gibi isimler yer alıyor.

Yapımını D Productions’ın yaptığı dizi Berkun Oya’nın kendi yazdığı tiyatro oyunu Bayrak’tan uyarlanmıştır. Aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini de Berkun Oya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Seren Yüce (Çoğunluk, Rüzgarda Salınan Nilüfer) yapmaktadır.

Kadrosu, hikayesi ve yönetici ekibi ile şimdiden “Haydi gelsin artık!” yorumu yapmamıza sebep olan dizi, kaliteli yapımların da kapısını açabilir. Amerikan yapımı dizileri böyle platformlarda izlemeye alışık olan Türk izleyicisinin böyle bir yapıma ihtiyacı vardı. Reklam izlemekten bıkan ve internetten sansürsüz ve reklamsız izlemeye yönelen kitlenin kayıtsız kalması pek mümkün görünmüyor. Hele ki böyle bir kadroya!

60 dakika olması da dizinin ayrı bir güzelliği. İzlerken “hadi bitsin artık!” diye içinizi geçirdiğiniz ve sırf daha fazla reklam gösterebilmek için uzatılan diziler varken bu çok güzel bir haber oldu!

Her bölümü 60 dakikadan oluşacak dizi için meraklanıyor ve büyük heyecan duyuyoruz. Bakalım neler olacak? Çok güzel olsun. İhtiyacımız var…

Masum Dizisi Fotoğrafları