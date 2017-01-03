Onur Ünlü’den Dudullu Postası Paylaşımı

Ünlü yönetmen Onur Ünlü, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini heyecanlandırdı. Dudullu Postası 1. Bölüm yazan dosyaya “Yeni bir dizi geliyor” yorumu yapıldı.

Onur Ünlü’nün “Biraz da gülmesek mi arkadaş?” yazdığı fotoğrafın alt kısmında bunun bir televizyon programı olacağı ifadesi geçiyor. Buna rağmen “Dizi” yorumu da yapılmasının nedeni eşi Funda Alp’in Twitter’dan yaptığı paylaşıma Ali Atay, Serkan Keskin ve Yiğit Sertdemir gibi isimleri etiketlemesi olmuş.

Penguen dergisinin ünlü çizerlerinden Serkan Yılmaz’ın 7 yıldır çizdiği Dudullu Postası köşesinde varoşlarda olup bitenleri esprili bir şekilde anlatılmaktadır.

Dudullu Postası‘nın absürt komedi türünde skeçlerden oluşan bir program olması da kuvvetle muhtemel.

Onur Ünlü ve Dudullu Postası Paylaşımı

Biraz da gülmesek mi arkadaş. Onur Ünlü (@onurunlutheofficial) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 2 Oca 2017, 05:52 PST )

Eşi Funda Alp’in Twitter Paylaşımı