Tom Hardy’li Taboo’dan Yeni Fragman

Başrolünde Tom Hardy‘nin yer aldığı FX’in Taboo dizisinden yepyeni bir fragman geldi. 10 Ocak 2017’de başlayacak dizi çok heyecanlı olacağa benziyor.

Galası 7 Ocak’ta yapılacak Taboo dizisi Steven Knight, Tom Hardy ve babası Chips Hardy tarafından yaratılmış.

Taboo konusu itibarıyla 1814 yılında geçen bir hikayedir. Dünyanın sonlarına gelindiğini düşünen ve geri döndürülemez biçimde değişen başrolümüz James Keziah Delaney’yi (Tom Hardy) anlatılıyor. Uzun süre ölü olduğu düşünülen James, Afrika’dan Londra’ya evine dönüp babasının nakliye imparatorluğundan kalan mirası kendisi için yeniden inşa eder. Ancak babasının mirası onun için uzatılmış bir kadeh gibi görünse de bu kadeh zehirlidir. James’in karanlık ve nerede olduklarını bilmediği düşmanlarından kaçmak ve onun için kesilmiş ölüm cezasını önlemek için uzak diyarlara gitmesi gerekmektedir. Çevresi komplo, cinayet ve ihanetle çevrili olan James’in işi hiç de öyle göründüğü gibi kolay değildir. Hele ki masalsı bir aşk da söz konusu ise…

Tom Hardy‘nin başrolünde yer aldığı Taboo dizisinin diğer oyuncuları şu şekilde:

Jonathan Pryce

Oona Chaplin

Stephen Graham

Michael Kelly

Jessie Buckley

David Hayman

Tom Hollander

Jason Watkins

Franka Potente

Jefferson Hall

Ed Hogg

Leo Bill

Christopher Fairbank

Richard Dixon

Mark Gatiss

Nicholas Woodeson

Lucian Msamati

Robert Parker’dır.

Ridley Scott‘ın da yönetici yapımcısı olduğu Taboo dizisi 2017 yılının ilk ayında bizlerle olacak.

Taboo’dan Yeni Fragman