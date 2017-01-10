2017 BAFTA Adayları Belli Oldu: La La Land 11 Adaylık Aldı

2017 BAFTA adayları belli oldu. La La Land‘in 11 adaylık alarak başarısına bir yenisini ekledi. Arrival ve Nocturnal Animals ise 9 adaylık ile Damien Chazelle‘in filmini takip etmiş.

Manchester by the Sea‘nin 6, Fantastic Beasts, Hacksaw Ridge, Lion ve I, Daniel Blake‘in 5 adaylık almış. Moonlight ve Florence Foster Jenkins ise 4 adaylık ile 2017 BAFTA’nın ön plana çıkan filmleri olmuş.

Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven’in yaptığı 2015 yapımı Mustang de İngilizce Olmayan En İyi Film dalında adaylık aldı. 2017 BAFTA Ödülleri 12 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

2017 BAFTA Adayları Tam Liste

En İyi Film

Arrival / Geliş Dan

I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake

La La Land / Aşıklar Şehri

Manchester by The Sea / Yaşamın Kıyısında

Moonlight

Britanya Yapımı En İyi Film

American Honey

Denial

Fantastic Beasts

I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake

Notes On Blindness

Under The Shadow

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve – Arrival

Ken Loach – I, Daniel Blake

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea

Tom Ford – Nocturnal Animals

En İyi Erkek Oyuncu

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Casey Affleck – Manchester By The Sea

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals

Viggo Mortensen – Captain Fantastic

En İyi Kadın Oyuncu

Emily Blunt – The Girl On The Train

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Natalie Portman – Jackie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals

Dev Patel – Lion

Jeff Bridges – Hell Or High Water

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins

Mahershala Ali – Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Hayley Squires – I, Daniel Blake

Michelle Williams – Manchester By The Sea

Naomie Harris – Moonlight

Nicole Kidman – Lion

Viola Davis – Fences

En İyi Uyarlama Senaryo

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Nocturnal Animals

En İyi Özgün Senaryo

Hell Or High Water

I, Daniel Blake

La La Land

Manchester By The Sea

Moonlight

Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)

Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All The Gifts

George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop

Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes On Blindness

John Donnelly, Ben Williams – The Pass

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

İngilizce Olmayan En İyi Film

Dheepan

Julieta

Mustang

Son Of Saul

Toni Erdmann

En İyi Belgesel

13th

The Beatles: Eight Days A Week

Touring Years

The Eagle Huntress

Notes On Blindness

Weiner

En İyi Animasyon

Finding Dory

Kubo & The Two Strings

Moana

Zootopia

En İyi Görüntü Yönetimi

Arrival

Hell Or High Water

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

En İyi Kurgu

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Nocturnal Animals

Manchester By The Sea

En İyi Makyaj ve Saç

Florence Foster Jenkins

Doctor Strange

Hacksaw Ridge

Nocturnal Animals

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Kostüm Tasarımı

Allied

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Doctor Strange

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Hail Caesar!

La La Land

Nocturnal Animals

En İyi Görsel Efekt

Arrival

Doctor Strange

Fantastic Beasts And Where To Find Them

The Jungle Book

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Özgün Müzik

Arrival

Jackie

La La Land

Lion

Nocturnal Animals

En İyi Ses

Arrival

Deepwater Horizon

Fantastic Beasts And Where To Find Them

Hacksaw Ridge

La La Land

Yükselen Yıldız Ödülü