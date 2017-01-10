2017 BAFTA Adayları Belli Oldu: La La Land 11 Adaylık Aldı

Emre Arısoy
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adayları belli oldu. ‘in 11 adaylık alarak başarısına bir yenisini ekledi. ve ise 9 adaylık ile Damien Chazelle‘in filmini takip etmiş.

‘nin 6, , , Lion ve I, Daniel Blake‘in 5 adaylık almış. ve Florence Foster Jenkins ise 4 adaylık ile 2017 BAFTA’nın ön plana çıkan filmleri olmuş.

Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven’in yaptığı 2015 yapımı Mustang de İngilizce Olmayan En İyi Film dalında adaylık aldı. 2017 BAFTA Ödülleri 12 Şubat’ta sahiplerini bulacak.

2017 bafta adaylari

2017 BAFTA Adayları Tam Liste

En İyi Film

  • Arrival / Geliş Dan
  • I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
  • La La Land / Aşıklar Şehri
  • Manchester by The Sea / Yaşamın Kıyısında
  • Moonlight

Britanya Yapımı En İyi Film

  • American Honey
  • Denial
  • Fantastic Beasts
  • I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
  • Notes On Blindness
  • Under The Shadow

En İyi Yönetmen

  • Denis Villeneuve – Arrival
  • Ken Loach – I, Daniel Blake
  • Damien Chazelle – La La Land
  • Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea
  • Tom Ford – Nocturnal Animals

En İyi Erkek Oyuncu

  • Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
  • Ryan Gosling – La La Land
  • Casey Affleck – Manchester By The Sea
  • Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals
  • Viggo Mortensen – Captain Fantastic

En İyi Kadın Oyuncu

  • Emily Blunt – The Girl On The Train
  • Emma Stone – La La Land
  • Meryl Streep – Florence Foster Jenkins
  • Natalie Portman – Jackie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals
  • Dev Patel – Lion
  • Jeff Bridges – Hell Or High Water
  • Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
  • Mahershala Ali – Moonlight

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Hayley Squires – I, Daniel Blake
  • Michelle Williams – Manchester By The Sea
  • Naomie Harris – Moonlight
  • Nicole Kidman – Lion
  • Viola Davis – Fences

En İyi Uyarlama Senaryo

  • Arrival
  • Hacksaw Ridge
  • Hidden Figures
  • Lion
  • Nocturnal Animals

En İyi Özgün Senaryo

  • Hell Or High Water
  • I, Daniel Blake
  • La La Land
  • Manchester By The Sea
  • Moonlight

Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)

  • Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All The Gifts
  • George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop
  • Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes On Blindness
  • John Donnelly, Ben Williams – The Pass
  • Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

İngilizce Olmayan En İyi Film

  • Dheepan
  • Julieta
  • Mustang
  • Son Of Saul
  • Toni Erdmann

En İyi Belgesel

  • 13th
  • The Beatles: Eight Days A Week
  • Touring Years
  • The Eagle Huntress
  • Notes On Blindness
  • Weiner

En İyi Animasyon

  • Finding Dory
  • Kubo & The Two Strings
  • Moana
  • Zootopia

En İyi Görüntü Yönetimi

  • Arrival
  • Hell Or High Water
  • La La Land
  • Lion
  • Nocturnal Animals

En İyi Kurgu

  • Arrival
  • Hacksaw Ridge
  • La La Land
  • Nocturnal Animals
  • Manchester By The Sea

En İyi Makyaj ve Saç

  • Florence Foster Jenkins
  • Doctor Strange
  • Hacksaw Ridge
  • Nocturnal Animals
  • Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Kostüm Tasarımı

  • Allied
  • Fantastic Beasts And Where To Find Them
  • Florence Foster Jenkins
  • Jackie
  • La La Land

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

  • Doctor Strange
  • Fantastic Beasts And Where To Find Them
  • Hail Caesar!
  • La La Land
  • Nocturnal Animals

En İyi Görsel Efekt

  • Arrival
  • Doctor Strange
  • Fantastic Beasts And Where To Find Them
  • The Jungle Book
  • Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Özgün Müzik

  • Arrival
  • Jackie
  • La La Land
  • Lion
  • Nocturnal Animals

En İyi Ses

  • Arrival
  • Deepwater Horizon
  • Fantastic Beasts And Where To Find Them
  • Hacksaw Ridge
  • La La Land

Yükselen Yıldız Ödülü

  • Anya Taylor-Joy
  • Laia Costa
  • Lucas Hedges
  • Tom Holland
  • Ruth Negga

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