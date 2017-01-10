2017 BAFTA Adayları Belli Oldu: La La Land 11 Adaylık Aldı

2017 BAFTA adayları belli oldu. La La Land‘in 11 adaylık alarak başarısına bir yenisini ekledi. Arrival ve Nocturnal Animals ise 9 adaylık ile Damien Chazelle‘in filmini takip etmiş.
Manchester by the Sea‘nin 6, Fantastic Beasts, Hacksaw Ridge, Lion ve I, Daniel Blake‘in 5 adaylık almış. Moonlight ve Florence Foster Jenkins ise 4 adaylık ile 2017 BAFTA’nın ön plana çıkan filmleri olmuş.
Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven’in yaptığı 2015 yapımı Mustang de İngilizce Olmayan En İyi Film dalında adaylık aldı. 2017 BAFTA Ödülleri 12 Şubat’ta sahiplerini bulacak.
2017 BAFTA Adayları Tam Liste
En İyi Film
- Arrival / Geliş Dan
- I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
- La La Land / Aşıklar Şehri
- Manchester by The Sea / Yaşamın Kıyısında
- Moonlight
Britanya Yapımı En İyi Film
- American Honey
- Denial
- Fantastic Beasts
- I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
- Notes On Blindness
- Under The Shadow
En İyi Yönetmen
- Denis Villeneuve – Arrival
- Ken Loach – I, Daniel Blake
- Damien Chazelle – La La Land
- Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea
- Tom Ford – Nocturnal Animals
En İyi Erkek Oyuncu
- Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
- Ryan Gosling – La La Land
- Casey Affleck – Manchester By The Sea
- Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals
- Viggo Mortensen – Captain Fantastic
En İyi Kadın Oyuncu
- Emily Blunt – The Girl On The Train
- Emma Stone – La La Land
- Meryl Streep – Florence Foster Jenkins
- Natalie Portman – Jackie
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals
- Dev Patel – Lion
- Jeff Bridges – Hell Or High Water
- Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
- Mahershala Ali – Moonlight
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Hayley Squires – I, Daniel Blake
- Michelle Williams – Manchester By The Sea
- Naomie Harris – Moonlight
- Nicole Kidman – Lion
- Viola Davis – Fences
En İyi Uyarlama Senaryo
- Arrival
- Hacksaw Ridge
- Hidden Figures
- Lion
- Nocturnal Animals
En İyi Özgün Senaryo
- Hell Or High Water
- I, Daniel Blake
- La La Land
- Manchester By The Sea
- Moonlight
Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)
- Mike Carey, Camille Gatin – The Girl With All The Gifts
- George Amponsah, Dionne Walker – The Hard Stop
- Pete Middleton, James Spinney, Jo-Jo Ellison – Notes On Blindness
- John Donnelly, Ben Williams – The Pass
- Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow
İngilizce Olmayan En İyi Film
- Dheepan
- Julieta
- Mustang
- Son Of Saul
- Toni Erdmann
En İyi Belgesel
- 13th
- The Beatles: Eight Days A Week
- Touring Years
- The Eagle Huntress
- Notes On Blindness
- Weiner
En İyi Animasyon
- Finding Dory
- Kubo & The Two Strings
- Moana
- Zootopia
En İyi Görüntü Yönetimi
- Arrival
- Hell Or High Water
- La La Land
- Lion
- Nocturnal Animals
En İyi Kurgu
- Arrival
- Hacksaw Ridge
- La La Land
- Nocturnal Animals
- Manchester By The Sea
En İyi Makyaj ve Saç
- Florence Foster Jenkins
- Doctor Strange
- Hacksaw Ridge
- Nocturnal Animals
- Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Kostüm Tasarımı
- Allied
- Fantastic Beasts And Where To Find Them
- Florence Foster Jenkins
- Jackie
- La La Land
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- Doctor Strange
- Fantastic Beasts And Where To Find Them
- Hail Caesar!
- La La Land
- Nocturnal Animals
En İyi Görsel Efekt
- Arrival
- Doctor Strange
- Fantastic Beasts And Where To Find Them
- The Jungle Book
- Rogue One: A Star Wars Story
En İyi Özgün Müzik
- Arrival
- Jackie
- La La Land
- Lion
- Nocturnal Animals
En İyi Ses
- Arrival
- Deepwater Horizon
- Fantastic Beasts And Where To Find Them
- Hacksaw Ridge
- La La Land
Yükselen Yıldız Ödülü
- Anya Taylor-Joy
- Laia Costa
- Lucas Hedges
- Tom Holland
- Ruth Negga