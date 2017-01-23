Altın Ahududu Ödülleri 2017 Adayları Belli Oldu

Altın Ahududu Ödülleri 2017 adayları Oscar adaylarından hemen önce açıklandı. Geçen yılın en kötüleri arasında Batman v Superman ve Suicide Squad da yer alıyor. Anlayacağınız beline beline vurmuşlar bu defa! Hiç acımamışlar!

Geçen yıl sinema kategorisi aslında bizim için iyiydi. Hatta o kadar çok kötü şey yaşadık ki sinema yüzümüzü güldüren anlar yaşamamıza sebep bile oldu.

Ama işte dünya çapında 1.000’i aşkın üyesi olan Razzies ekibinin gözü biraz kara ve acımaları da yok! 36. Altın Ahududu Ödülleri‘nde olduğu gibi bu yıl da sürpriz isimleri kötüleyerek dikkatleri üzerilerine çekmeyi başardılar.

25 Şubat Cumartesi günü açıklanacak Altın Ahududu Ödülleri 2017 aday listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Altın Ahududu Ödülleri 2017 Adayları

En Kötü Film

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Zoolander No. 2

En Kötü Erkek Oyuncu

Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice

/ Batman v Superman: Dawn of Justice Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen

Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Robert de Niro / Dirty Grandpa

/ Dirty Grandpa Dinesh D’Souza / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Ben Stiller / Zoolander No. 2

En Kötü Kadın Oyuncu

Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Julia Roberts / Mother’s Day

Becky Turner / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In

Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Julianne Hough / Dirty Grandpa

Kate Hudson / Mother’s Day

Aubrey Plaza / Dirty Grandpa

Jane Seymour / Fifty Shades of Black

Sela Ward / Independence Day: Resurgence

Kristen Wiig / Zoolander No. 2

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice Through the Looking Glass

/ Alice Through the Looking Glass Will Ferrell / Zoolander No. 2

Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto / Suicide Squad

/ Suicide Squad Owen Wilson / Zoolander No. 2

En Kötü Çift / Takım

Ben Affleck ve Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice

Herhangi Bir Ölümlü ya da Tanrı / Gods of Egypt

Johnny Depp ve Kostümü / Alice Through the Looking Glass

Bir Zamanların Saygı Duyulan Tüm Oyuncuları / Collateral Beauty

Tyler Perry ve Onun Eskimiş Peruğu / BOO! A Madea Halloween

Ben Stiller ve Owen Wilson / Zoolander No. 2

En Kötü Yönetmen

Dinesh D’Souza ve Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich / Independence Day: Resurgence

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Alex Proyas / Gods of Egypt

Zack Snyder / Batman v Superman: Dawn of Justice

/ Batman v Superman: Dawn of Justice Ben Stiller / Zoolander No. 2

En Kötü Prequel / Yeniden Çevrim / Yan Ürün veya Devam Filmi Ödülü

Alice Through the Looking Glass

Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice

Fifty Shades of Black

Independence Day: Resurgence

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander No. 2

En Kötü Senaryo

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

Gods of Egypt

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Suicide Squad

Film Başına Altın Ahududu 2017 Adaylıkları

Zoolander No. 2 = 9

Batman v Superman: Dawn of Justice = 8

Dirty Grandpa = 6

Gods of Egypt = 5

Hillary’s America = 5

Independence Day: Resurgence = 5

Alice Through the Looking Glass = 3