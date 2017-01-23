Altın Ahududu Ödülleri 2017 Adayları Belli Oldu

Altın Ahududu Ödülleri 2017 adayları Oscar adaylarından hemen önce açıklandı. Geçen yılın en kötüleri arasında Batman v Superman ve Suicide Squad da yer alıyor. Anlayacağınız beline beline vurmuşlar bu defa! Hiç acımamışlar!
Geçen yıl sinema kategorisi aslında bizim için iyiydi. Hatta o kadar çok kötü şey yaşadık ki sinema yüzümüzü güldüren anlar yaşamamıza sebep bile oldu.
Ama işte dünya çapında 1.000’i aşkın üyesi olan Razzies ekibinin gözü biraz kara ve acımaları da yok! 36. Altın Ahududu Ödülleri‘nde olduğu gibi bu yıl da sürpriz isimleri kötüleyerek dikkatleri üzerilerine çekmeyi başardılar.
25 Şubat Cumartesi günü açıklanacak Altın Ahududu Ödülleri 2017 aday listesini aşağıda bulabilirsiniz.
Altın Ahududu Ödülleri 2017 Adayları
En Kötü Film
- Batman v Superman: Dawn of Justice
- Dirty Grandpa
- Gods of Egypt
- Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party
- Independence Day: Resurgence
- Zoolander No. 2
En Kötü Erkek Oyuncu
- Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice
- Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen
- Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice
- Robert de Niro / Dirty Grandpa
- Dinesh D’Souza / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party
- Ben Stiller / Zoolander No. 2
En Kötü Kadın Oyuncu
- Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
- Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween
- Julia Roberts / Mother’s Day
- Becky Turner / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party
- Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In
- Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Julianne Hough / Dirty Grandpa
- Kate Hudson / Mother’s Day
- Aubrey Plaza / Dirty Grandpa
- Jane Seymour / Fifty Shades of Black
- Sela Ward / Independence Day: Resurgence
- Kristen Wiig / Zoolander No. 2
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Nicolas Cage / Snowden
- Johnny Depp / Alice Through the Looking Glass
- Will Ferrell / Zoolander No. 2
- Jesse Eisenberg / Batman v Superman: Dawn of Justice
- Jared Leto / Suicide Squad
- Owen Wilson / Zoolander No. 2
En Kötü Çift / Takım
- Ben Affleck ve Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice
- Herhangi Bir Ölümlü ya da Tanrı / Gods of Egypt
- Johnny Depp ve Kostümü / Alice Through the Looking Glass
- Bir Zamanların Saygı Duyulan Tüm Oyuncuları / Collateral Beauty
- Tyler Perry ve Onun Eskimiş Peruğu / BOO! A Madea Halloween
- Ben Stiller ve Owen Wilson / Zoolander No. 2
En Kötü Yönetmen
- Dinesh D’Souza ve Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party
- Roland Emmerich / Independence Day: Resurgence
- Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween
- Alex Proyas / Gods of Egypt
- Zack Snyder / Batman v Superman: Dawn of Justice
- Ben Stiller / Zoolander No. 2
En Kötü Prequel / Yeniden Çevrim / Yan Ürün veya Devam Filmi Ödülü
- Alice Through the Looking Glass
- Batman v Superman: Dawn of Justice: Dawn of Justice
- Fifty Shades of Black
- Independence Day: Resurgence
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
- Zoolander No. 2
En Kötü Senaryo
- Batman v Superman: Dawn of Justice
- Dirty Grandpa
- Gods of Egypt
- Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party
- Independence Day: Resurgence
- Suicide Squad
Film Başına Altın Ahududu 2017 Adaylıkları
Zoolander No. 2 = 9
Batman v Superman: Dawn of Justice = 8
Dirty Grandpa = 6
Gods of Egypt = 5
Hillary’s America = 5
Independence Day: Resurgence = 5
Alice Through the Looking Glass = 3