Altın Küre 2017 Kazananları Belli Oldu

Altın Küre 2017 kazananları dün gece yapılan büyük organizasyonla belli oldu. La La Land aday olduğu 7 dalda tüm ödülleri alırken Moonlight En İyi Film ödülünü kapmış.
Game of Thrones‘un avcunu yaladığı organizasyonda The Night Manager ve The Crown büyük sürpriz yapmış!
Beverly Hilton Oteli’nde yapılan 74. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu Jimmy Fallon yaptı. Büyük heyecana sahne olan büyük gecenin kazananlarını adayları ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.
Kazanan film ve kişileri KIRMIZI ile belirttik.
Altın Küre 2017 Kazananları
Sinema Dalında – Altın Küre 2017 Kazananları
En İyi Film / Drama
- Hacksaw Ridge
- Hell or High Water
- Lion
- Manchester by the Sea
- Moonlight
En İyi Film / Müzikal ya da Komedi
- 20th Century Women
- Deadpool
- Florence Foster Jenkins
- La La Land
- Sing Street
Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Drama
- Amy Adams, Arrival
- Jessica Chastain, Miss Sloane
- Isabelle Huppert, Elle
- Ruth Negga, Loving
- Natalie Portman, Jackie
Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Müzikal & Komedi
- Annette Bening, 20th Century Women
- Lily Collins, Rules Don’t Apply
- Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen
- Emma Stone, La La Land
- Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Drama
- Casey Affleck, Manchester by the Sea
- Joel Edgerton, Loving
- Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
- Viggo Mortensen, Captain Fantastic
- Denzel Washington, Fences
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Mahershala Ali, Moonlight
- Jeff Bridges, Hell or High Water
- Simon Helberg, Florence Foster Jenkins
- Dev Patel, Lion
- Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Viola Davis, Fences
- Naomie Harris, Moonlight
- Nicole Kidman, Lion
- Octavia Spencer, Hidden Figures
- Michelle Williams, Manchester by the Sea
Sinema Dalında En İyi Yönetmen
- Damien Chazelle, La La Land
- Tom Ford, Nocturnal Animals
- Mel Gibson, Hacksaw Ridge
- Barry Jenkins, Moonlight
- Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Müzikal & Komedi
- Colin Farrell, The Lobster
- Ryan Gosling, La La Land
- Hugh Grant, Florence Foster Jenkins
- Jonah Hill, War Dogs
- Ryan Reynolds, Deadpool
En İyi Uyarlama Senaryo
- La La Land
- Nocturnal Animals
- Moonlight
- Manchester by the Sea
- Hell or High Water
En İyi Film Müziği
- Moonlight
- La La Land
- Arrival
- Lion
- Hidden Figures
En İyi Animasyon Filmi
Sinema Dalında En İyi Özgün Müzik
- “Can’t Stop the Feeling,” Trolls
- “City of Stars,” La La Land
- “Faith,” Sing
- “Gold,” Gold
- “How Far I’ll Go,” Moana
Yabancı Dilde En İyi Film
- Divines
- Elle
- Neruda
- The Salesman
- Toni Erdmann
Televizyon Dalında – Altın Küre 2017 Adayları
En İyi TV Dizisi / Drama
- The Crown
- Game of Thrones
- Stranger Things
- This Is Us
- Westworld
En iyi TV Dizisi / Müzikal & Komedi
- Atlanta
- Blackish
- Mozart in the Jungle
- Transparent
- Veep
En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi
- American Crime
- The Dresser
- The Night Manager
- The Night Of
- The People v. O.J.: American Crime Story
Televizyon Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Drama
- Rami Malek, Mr. Robot
- Bob Odenkirk, Better Call Saul
- Matthew Rhys, The Americans
- Liev Schreiber, Ray Donovan
- Billy Bob Thornton, Goliath
Televizyon Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Müzikal & Komedi
- Anthony Anderson, Blackish
- Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle
- Donald Glover, Atlanta
- Nick Nolte, Graves
- Jeffrey Tambor, Transparent
En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Başrol Erkek Oyuncusu
- Riz Ahmed, The Night Of
- Bryan Cranston, All the Way
- Tom Hiddleston, The Night Manager
- Courtney B. Vance, The People v. O.J.: American Crime Story
- John Turturro, The Night Of
En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu
- Sterling K. Brown, The People v. O.J.: American Crime Story
- Hugh Laurie, The Night Manager
- John Lithgow, The Crown
- Christian Slater, Mr. Robot
- John Travolta, The People v. O.J.: American Crime Story
Televizyon Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Drama
- Caitriona Balfe, Outlander
- Claire Foy, The Crown
- Keri Russell, The Americans
- Winona Ryder, Stranger Things
- Evan Rachel Wood, Westworld
En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu
- Olivia Coleman, The Night Manager
- Lena Headey, Game of Thrones
- Chrissy Metz, This Is Us
- Mandy Moore, This Is Us
- Thandie Newton, Westworld
En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Başrol Kadın Oyuncusu
- Felicity Huffman, American Crime
- Riley Keough, The Girlfriend Experience
- Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story
- Charlotte Rampling, London Spy
- Kerry Washington, Confirmation
Televizyon Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Müzikal & Komedi
- Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend
- Julia Louis-Dreyfus, Veep
- Sarah Jessica Parker, Divorce
- Issa Rae, Insecure
- Gina Rodriguez, Jane the Virgin
- Tracee Ellis Ross, Blackish