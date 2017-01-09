Altın Küre 2017 Kazananları Belli Oldu

Altın Küre 2017 kazananları dün gece yapılan büyük organizasyonla belli oldu. La La Land aday olduğu 7 dalda tüm ödülleri alırken Moonlight En İyi Film ödülünü kapmış.

Game of Thrones‘un avcunu yaladığı organizasyonda The Night Manager ve The Crown büyük sürpriz yapmış!

Beverly Hilton Oteli’nde yapılan 74. Altın Küre Ödülleri’nin sunuculuğunu Jimmy Fallon yaptı. Büyük heyecana sahne olan büyük gecenin kazananlarını adayları ile birlikte aşağıda bulabilirsiniz.

Kazanan film ve kişileri KIRMIZI ile belirttik.

Altın Küre 2017 Kazananları

Sinema Dalında – Altın Küre 2017 Kazananları

En İyi Film / Drama

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

En İyi Film / Müzikal ya da Komedi

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Sinema Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Müzikal & Komedi

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence Foster Jenkins

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Sinema Dalında En İyi Yönetmen

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Nocturnal Animals

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Sinema Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Müzikal & Komedi

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Jonah Hill, War Dogs

Ryan Reynolds, Deadpool

En İyi Uyarlama Senaryo

La La Land

Nocturnal Animals

Moonlight

Manchester by the Sea

Hell or High Water

En İyi Film Müziği

Moonlight

La La Land

Arrival

Lion

Hidden Figures

En İyi Animasyon Filmi

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

Sing

Zootopia

Sinema Dalında En İyi Özgün Müzik

“Can’t Stop the Feeling,” Trolls

“City of Stars,” La La Land

“Faith,” Sing

“Gold,” Gold

“How Far I’ll Go,” Moana

Yabancı Dilde En İyi Film

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Toni Erdmann

Televizyon Dalında – Altın Küre 2017 Adayları

En İyi TV Dizisi / Drama

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld

En iyi TV Dizisi / Müzikal & Komedi

Atlanta

Blackish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

The People v. O.J.: American Crime Story

Televizyon Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Drama

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan

Billy Bob Thornton, Goliath

Televizyon Dalında En İyi Erkek Oyuncu / Müzikal & Komedi

Anthony Anderson, Blackish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves

Jeffrey Tambor, Transparent

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Başrol Erkek Oyuncusu

Riz Ahmed, The Night Of

Bryan Cranston, All the Way

Tom Hiddleston, The Night Manager

Courtney B. Vance, The People v. O.J.: American Crime Story

John Turturro, The Night Of

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu

Sterling K. Brown, The People v. O.J.: American Crime Story

Hugh Laurie, The Night Manager

John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot

John Travolta, The People v. O.J.: American Crime Story

Televizyon Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Drama

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, The Americans

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu

Olivia Coleman, The Night Manager

Lena Headey, Game of Thrones

Chrissy Metz, This Is Us

Mandy Moore, This Is Us

Thandie Newton, Westworld

En İyi TV Filmi ya da Mini Dizi Dalında En İyi Başrol Kadın Oyuncusu

Felicity Huffman, American Crime

Riley Keough, The Girlfriend Experience

Sarah Paulson, The People v. O.J.: American Crime Story

Charlotte Rampling, London Spy

Kerry Washington, Confirmation

Televizyon Dalında En İyi Kadın Oyuncu / Müzikal & Komedi