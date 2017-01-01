Altın Küre 2017 Sunucuları Belli Oldu

Emre Arısoy
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8 Ocak’ta gerçekleştirilecek ödüllerini sunacak isimler belli oldu. ‘ın açılış seramonisinin sunucusu olduğu geceyi merakla bekliyoruz.

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Hollywood Yabancı Basın Derneği‘nin yaptığı açıklamaya göre 74. Altın Küre Ödülleri’nde sahneye çıkacak isimler şu şekilde:

Altın Küre 2017 Sunucuları

Oscar habercisi niteliğinde olan Altın Küre 2017 adayları daha önce açıklanmıştı. Damien Chazelle‘in yönetmenliğini yaptığı ‘in (Aşıklar Şehri) 7 farklı kategoride aday olarak gösterilirken Barry Jenkins‘in yönetmenliğini yaptığı Moonlight filmi 6 adaylık elde etmişti.

Bakalım gecenin kazananları kim olacak?

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