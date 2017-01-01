Altın Küre 2017 Sunucuları Belli Oldu

8 Ocak’ta gerçekleştirilecek Altın Küre 2017 ödüllerini sunacak isimler belli oldu. Jimmy Fallon‘ın açılış seramonisinin sunucusu olduğu geceyi merakla bekliyoruz.

Hollywood Yabancı Basın Derneği‘nin yaptığı açıklamaya göre 74. Altın Küre Ödülleri’nde sahneye çıkacak isimler şu şekilde:

Altın Küre 2017 Sunucuları

Drew Barrymore

Steve Carell

Priyanka Chopra

Matt Damon

Viola Davis

Laura Dern

Goldie Hawn

Anna Kendrick

Nicole Kidman

Brie Larson

Diego Luna

Sienna Miller

Mandy Moore

Jeffrey Dean Morgan

Timothy Olyphant

Chris Pine

Eddie Redmayne

Zoe Saldana

Amy Schumer

Sylvester Stallone

Justin Theroux

Milo Ventimiglia

Sofia Vergara

Reese Witherspoon

Oscar habercisi niteliğinde olan Altın Küre 2017 adayları daha önce açıklanmıştı. Damien Chazelle‘in yönetmenliğini yaptığı La La Land‘in (Aşıklar Şehri) 7 farklı kategoride aday olarak gösterilirken Barry Jenkins‘in yönetmenliğini yaptığı Moonlight filmi 6 adaylık elde etmişti.

Bakalım gecenin kazananları kim olacak?