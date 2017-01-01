Altın Küre 2017 Sunucuları Belli Oldu

8 Ocak’ta gerçekleştirilecek Altın Küre 2017 ödüllerini sunacak isimler belli oldu. Jimmy Fallon‘ın açılış seramonisinin sunucusu olduğu geceyi merakla bekliyoruz.
Hollywood Yabancı Basın Derneği‘nin yaptığı açıklamaya göre 74. Altın Küre Ödülleri’nde sahneye çıkacak isimler şu şekilde:
Altın Küre 2017 Sunucuları
- Drew Barrymore
- Steve Carell
- Priyanka Chopra
- Matt Damon
- Viola Davis
- Laura Dern
- Goldie Hawn
- Anna Kendrick
- Nicole Kidman
- Brie Larson
- Diego Luna
- Sienna Miller
- Mandy Moore
- Jeffrey Dean Morgan
- Timothy Olyphant
- Chris Pine
- Eddie Redmayne
- Zoe Saldana
- Amy Schumer
- Sylvester Stallone
- Justin Theroux
- Milo Ventimiglia
- Sofia Vergara
- Reese Witherspoon
Oscar habercisi niteliğinde olan Altın Küre 2017 adayları daha önce açıklanmıştı. Damien Chazelle‘in yönetmenliğini yaptığı La La Land‘in (Aşıklar Şehri) 7 farklı kategoride aday olarak gösterilirken Barry Jenkins‘in yönetmenliğini yaptığı Moonlight filmi 6 adaylık elde etmişti.
Bakalım gecenin kazananları kim olacak?