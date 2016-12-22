Oscar 2017 Makyaj ve Saç Tasarımı Kategorisi Finalistleri Belli Oldu

Oscar 2017‘de En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisinde yarışacak filmler belli oldu. Suicide Squad ve Deadpool‘un kıyasıya yarışını izleyecek gibiyiz!

7 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılacak bir organizasyon ile En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisine aday olan filmler resmen açıklanacak.

Akademi bu kategoride 336 filmin katılımı ile aşağıdaki nihai listeyi oluşturmuş. İtirazımız da yok değil!

Oscar 2017 Makyaj ve Saç Tasarımı Finalistleri

“Aman Allah’ım şu film listede neden yok!” diye düşündüğümüz tek film 3 Altın Küre adaylığı da alan Hacksaw Ridge oldu. “Akademi’nin bir bildiği vardır” diyerek geçiyoruz ancak içimiz biraz burkulmadı da değil.

89. Oscar Ödülleri 26 Şubat 2017 Pazar günü Hollywood’taki Dolby Theatre® ve Highland Center®’da sahiplerini bulacak. O gece yine sabahlara kadar burada olacağımız için şimdiden heyecanlanmamak elde değil.

Bu kategori için sizin favoriniz hangisi?