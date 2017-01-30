SAG Ödülleri 2017 Kazananları Belli Oldu

Emre Arısoy
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SAG Ödülleri 2017 kazananları dün gece yapılan organizasyon ile belli oldu. İşte performanslarıyla Denzel Washington ve Emma Stone‘un ödül aldığı tam liste!

sag odulleri 2017 kazananlari

4 adaylık ile ön plana çıkan Manchester by the Sea‘nin eli boş döndüğü SAG Ödülleri 2017 kazananlarını kırmızı ile işaretledik.

SAG Ödülleri 2017 Kazananları

En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü

  • Captain Fantastic
  • Fences
  • Hidden Figures
  • Manchester by the Sea
  • Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • Casey Affleck – Manchester by the Sea
  • Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
  • Ryan Gosling – La La Land
  • Viggo Mortensen – Captain Fantastic
  • Denzel Washington – Fences

En İyi Drama Dizisi Kadrosu Ödülü

  • The Crown
  • Downton Abbey
  • Game of Thrones
  • Stranger Things
  • Westworld

Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

  • Millie Bobby Brown – Stranger Things
  • Claire Foy – The Crown
  • Thandie Newton – Westworld
  • Winona Ryder – Stranger Things
  • Robin Wright – House of Cards

Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • Sterling K. Brown – This Is Us
  • Peter Dinklage – Game of Thrones
  • John Lithgow – The Crown
  • Rami Malek – Mr. Robot
  • Kevin Spacey – House of Cards

En İyi Komedi Dizisi Kadrosu Ödülü

  • The Big Bang Theory
  • Black-ish
  • Modern Family
  • Orange Is the New Black
  • Veep

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

  • Uzo Aduba – Orange Is the New Black
  • Jane Fonda – Grace & Frankie
  • Ellie Kemper – Unbreakable Kimmy Schmidt
  • Julia Louis-Dreyfus – Veep
  • Lily Tomlin – Grace & Frankie

Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • Anthony Anderson – Black-ish
  • Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt
  • Ty Burrell – Modern Family
  • William H. Macy – Shameless
  • Jeffrey Tambor – Transparent

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

  • Viola Davis – Fences
  • Naomie Harris – Moonlight
  • Nicole Kidman – Lion
  • Octavia Spencer – Hidden Figures
  • Michelle Williams – Manchester by the Sea

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

  • Mahershala Ali – Moonlight
  • Jeff Bridges – Hell or High Water
  • Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
  • Lucas Hedges – Manchester by the Sea
  • Dev Patel – Lion

Mini Dizi ya da TV Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

  • Bryce Dallas Howard – Black Mirror
  • Felicity Huffman – American Crime
  • Audra McDonald – Lady Day at Emerson’s Bar & Grill
  • Sarah Paulson – The People v. O.J. Simpson
  • Kerry Washington – Confirmation

Mini Dizi veya TV Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • Riz Ahmed – The Night Of
  • Sterling K. Brown – The People v. O.J. Simpson
  • Bryan Cranston – All the Way
  • John Turturro – The Night Of
  • Courtney B. Vance – The People v. O.J. Simpson

Filmlerde En İyi Dublör Performansı Ödülü

Dizilerde En İyi Dublör Performansı Ödülü

53. SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Lily Tomlin

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