Alien: Covenant’tan Sansürsüz Fragman Geldi

Alien: Covenant‘tan merakla beklenen fragman sonunda geldi. Yaratık: Covenant‘ın sansürsüz olan fragmanı içimizi kıpır kıpır yapmaya yetti de arttı bile.

Covenant ile başlayan Koloni gemisi galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Fakat aslında karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Belki de ona çok benzeyen Walter’dır…

Alien: Covenant filminin kadrosunda Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England ve Benjamin Rigby yer alıyor.

Jack Paglen (Transcendence) ve Michael Green (Green Lantern) ise Alien: Covenant‘ın hikayesini beyaz perdeye uyarlanlar olarak yer alıyor.

Alien: Covenant, Yaratık: Covenant ismi ile 19 Mayıs 2017’de vizyona girecek.

Alien: Covenant Sansürsüz Fragman