Alien: Covenant’tan Teaser Fragman Geldi

Alien: Covenant filminden bir teaser fragman geldi. Geniş ve uzun fragmanı yarın izleyeceğimizin bilgisinin verildiği videoda patlayan bir şeyi görüyoruz.

Ünlü yönetmen Ridley Scott‘ın tekrar Bilim-Kurgu dünyasına geri döndüğü ve Prometheus‘un devamı olan Alien: Covenant için içimiz kıpır kıpır!



Covenant ile başlayan Koloni gemisi galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Fakat aslında karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Belki de ona çok benzeyen Walter’dır…

Alien: Covenant filminin kadrosunda Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England ve Benjamin Rigby yer alıyor.

Alien: Covenant 19 Mayıs 2017’de vizyona girecek.

Alien: Covenant Teaser Fragman