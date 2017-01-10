Arabalar 3’ten Şimşek McQeen’li Yeni Fragman

2017 yılının merakla beklenen filmlerinden Arabalar 3‘ten Şimşek McQeen’li yeni bir fragman geldi. Özel ve filmden yeni görüntülerin yer aldığı videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Efsanevi Şimşek McQueen yeni nesil cesur ve hızlı yarışçılar tarafından aniden sevdiği spordan uzaklaştırılır. Oyuna geri dönmek için, istekli bir genç teknisyen Cruz Ramirez‘in kendi kazanma planı, muhteşem bir geri dönüş için Hudson Hornet‘ten ilham alır. #95’in henüz geçilmediği Piston Cup Racing‘in en büyük sahnesinde bir şampiyonun kalbi test edilecek!

Arabalar 3‘te efsanevi Şimşek McQueen’in orijinal seslendiricisi Owen Wilson, Mater’ı Larry the Cable Guy, Sally Carrera’yı Bonnie Hunt ve Ramone’yi Cheech Marin seslendirecek.

Brian Fee‘nin (Arabalar 1 ve 2’nin Storyboard Artisti) Arabalar 3‘ün yönetmenliğini üstlenirken Kevin Reher (Bir Böceğin Yaşamı) yapımcılığını yapmaktadır.

Arabalar 3, 16 Haziran’da vizyona girecek.

Arabalar 3 Yeni Fragman