Blade Runner 2049’dan Teaser Fragman Geldi

Ridley Scott‘ın Bilim-Kurgu dünyasına kazandırdığı Blade Runner filminin yeniden yapımı Blade Runner 2049‘dan fragman teaser’ı geldi.

Merakla beklenen ve 2017 yılı sonbahar mevsiminde vizyondaki yerini alacak filmin teaser fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

İlk filmde yaşanan olayların üzerinden otuz yıl geçmiştir. Yeni Blade Runner olan Los Angeles Polisi K (Ryan Gosling), toplumdan uzun süredir gizlenmiş ve kaosa sürükleme potansiyeline sahip bir sırrın ortaya çıkmasını sağlar. K’nin bu keşfi, 30 yıldır kayıp eski Blade Runner Rick Deckard’ı (Harrison Ford) bulmak için bir arayış içine girmesine sebep oluyor.

1982 yılında Warner Bros. Pictures ile karşımıza çıkan Blade Runner Philip K. Dick’in Do Androids Dream of Electric Sheep? romanından Hampton Fancher ve David Webb Peoples tarafından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Usta yönetmen Ridley Scott tarafından yönetilmiş ve 1979 yapımı yine kendisine ait olan Alien‘dan beslenen bir yapıya sahiptir.

En iyi Görsel Efekt ve En iyi Sanat Yönetmenliği dallarında 2 Oscar Adaylığı bulunan bu efsane film birçok otoriteye göre yapılagelmiş En iyi Bilim-Kurgu filmi olma özelliğini hala koruyor.

6 Ekim 2017’de vizyona girecek olan Blade Runner 2049‘un kadrosunda Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto yer alıyor.

Blade Runner 2049’dan Teaser Fragman