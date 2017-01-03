Çalgı Çengi İkimiz’den Kahkaha Krizine Sokan Kamera Arkası

Çalgı Çengi İkimiz kamera arkası ile güne başlamaya ne dersiniz? 6 Ocak’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmeni Selçuk Aydemir‘den kahkaha krizine sokan bir kamera arkası geldi.

Yönetmen Selçuk Aydemir‘den başroller Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘e; Burak Satıbol’dan Ayhan Taş’a; Yapım ekibinden yan rollerdeki oyunculara kadar herkesin birer anısının olduğu bu kamera arkasını izlerken gerçekten çok eğleneceksiniz!

Bundan altı yıl önce bulaştıkları mafya belası tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan’ın tehlike ve eğlence dolu maceraları kaldığı yerden devam ediyor.

Çalgı Çengi İkimiz filminde sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve Gürkan’dan bunu yapmak için bir şart sunulur. Gidecekleri düğünün nikah memurunu kaçırmaları emredilen Salih ve Gürkan’ın başına her zamanki gibi olmadık şeyler gelir.

Selçuk Aydemir‘in de söylediği gibi “Filmden önce tadımlık video” bizim çook hoşumuza gitti. 6 Ocak’ı şimdiden iple çekiyoruz.

Çalgı Çengi İkimiz – Kamera Arkası