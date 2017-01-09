Güzel ve Çirkin’den Altın Küre TV Spotu ve Yeni Afiş Geldi

2017 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olan Güzel ve Çirkin‘den 74. Altın Küre Ödülleri için özel bir TV Spotu ve yeni afiş geldi.

Kalesinde bir canavar tarafından esir alınmış güzel ve özgür bir genç kadın olan Belle’nin muhteşem yolculuğu anlatılacak. Korkularına rağmen, kalenin büyülü kadrosuna dostça davranan Belle, Canavar’ın dış görünüşünün ötesine bakmayı beceriyor. İçindeki gerçek Prensin nazik kalbini ve ruhunu fark etmeyi öğreniyor.

Güzel ve Çirkin filmi harika bir oyuncu ve yönetici ekip ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ı izleyeceğiz. Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ve Emma Thompson da kadrodaki diğer isimler.

Güzel ve Çirkin 17 Mart’te vizyona girecek.

Güzel ve Çirkin Altın Küre TV Spotu

Güzel ve Çirkin Yeni Afiş