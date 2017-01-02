Disney‘in merakla beklenen filmi olan Güzel ve Çirkin‘den yeni bir TV spotu geldi. Emma Watson‘ı Belle rolüyle izleyeceğimiz Live-Action filmden yeni görüntüler de var.

Oscar ödüllü Bill Condon’un yönetmenliğini yaptığı Güzel ve Çirkin‘in yeni TV spotunu aşağıda bulabilirsiniz.

Kalesinde bir canavar tarafından esir alınmış güzel ve özgür bir genç kadın olan Belle’nin muhteşem yolculuğu anlatılacak. Korkularına rağmen, kalenin büyülü kadrosuna dostça davranan Belle, Canavar’ın dış görünüşünün ötesine bakmayı beceriyor. İçindeki gerçek Prensin nazik kalbini ve ruhunu fark etmeyi öğreniyor.

Güzel ve Çirkin filmi harika bir oyuncu ve yönetici ekip ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens‘ı izleyeceğiz. Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ve Emma Thompson da kadrodaki diğer isimler.

Güzel ve Çirkin 17 Mart’te vizyona girecek.

Güzel ve Çirkin Yeni TV Spotu