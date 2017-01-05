Halka 3‘ten beklenen fragman sonunda geldi. “Ne zaman çıkacak? Çıkacak mı?” gibi sorular sonunda tarihe karıştı! Efsane korku serisi tekrar karşınızda! 3 Şubat’ta vizyona girecek Halka 3 filminin yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Halka 3 filminin genel konsepti serinin diğer filmleriyle aynı yapıya sahip. Genç bir kadın erkek arkadaşının izlediği filmde “Yedi gün içerisinde öleceksin” cümlesini duyduktan sonra değişen hayatı konu alınmış. Bu genç kadın erkek arkadaşının girdiği karanlık dünyadan kurtarıp bu film içindeki filmi çözmeye çalışacak.

Halka 3 kadrosunda Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan ve Vincent D’Onofrio gibi isimler yer almaktadır.

F. Javier Gutierrez’in (Before the Fall) yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu ise David Loucka, Jacob Estes ve Akiva Goldsman‘a emanet edilmiş.

Halka 3 Fragman