John Wick 2’den Aksiyon Dolu Yeni Fragman

Merakla beklenen John Wick 2‘den aksiyon dolu yeni bir fragman yayınlandı. Ünü rapçi Common‘un baş düşman olarak yer aldığı film 10 Şubat’ta vizyona girecek.

İlk filmde olduğu gibi Derek Kolstad‘ın senaryosunu yazacağı filmin yönetmenliğini de aynı şekilde Chad Stahelski üstlenecek.

20 Milyon Dolar bütçe ile 90 Milyon Dolar gişe hasılatı elde eden John Wick’in devam filmi de ilk filmde olduğu gibi bol aksiyon vaad ediyor.

2014’de vizyona giren ilk John Wick’in devamı olan John Wick: Chapter 2, efsanevi tetikçi John Wick (Keanu Reeves), karanlık ve uluslararası katillerden oluşan bir derneğin kontrolünü ele geçirmek için tutulmak ister. Emekli olan ve artık bu tip işler yapmak istemeyen John Wick‘i geri dönmesi için epey zorlarlar. Ona yardım etmek için bir kan yemini eden John, Roma’ya giderek dünyanın en ölümcül katillerinden biriyle aşık atar.

John Wick 2 dünya ile aynı anda ülkemizde 10 Şubat 2017 tarihinde vizyona girecek.

John Wick 2 Yeni Fragman