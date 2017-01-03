Karanlığın Elli Tonu’ndan Özel Fragman Geldi

10 Şubat’ta vizyona girecek Karanlığın Elli Tonu‘ndan çok özel bir fragman geldi. Christian Grey ve Anastasia Steele’nin farklı aşkı için geri sayım devam ediyor!

E.L. James‘in yarattığı serinin beyaz perdeye uyarlaması için yapımcılık görevini Michael De Luca ve Dana Brunetti üstlenirken, uyarlama Niall Leonard’a ait.

Yaşadığı farklı ilişkiler yüzünden yaralar almış Christian Grey, temkinli Anastasia Steele’i yeniden hayatına sokmaya çalışı. Ona bir şans daha vermeden önce yeni bir düzenleme önermekten de geri kalmaz. İkili, güven inşa etmeye ve istikrarlı bir aşk yaşamaya çalışırken, Christian’ın geçmişte yaşadığı şeyler çiftin birlikte geleceğine dair umutlarını yok edecek gibi görünüyor.

Oyuncu kadrosunda ise; Dakota Johnson (Anastasia Steele) Jamie Dornan (Christian Grey) Max Martini (Taylor) Rita Ora (Mia Grey), Eloise Mumford (Kate), Luke Grimes (Elliot Grey) ve Victor Rasuk (José Rodriguez) yer almaktadır.

Karanlığın Elli Tonu filmi 10 Şubat 2017 tarihinde sinemalarda olacak.

Karanlığın Elli Tonu Özel Fragman