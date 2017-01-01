E. L. James‘in rekorlar kıran serisi Grinin Elli Tonu‘nun ikinci filmi Karanlığın Elli Tonu‘ndan yeni bir TV Spotu geldi. Film 10 Şubat’ta vizyondaki yerini alacak.

İlk filmi Grinin Elli Tonu‘den sonra çıkacak ikinci Karanlığın Elli Tonu‘nda yine Christian Grey ve Amanda arasındaki farklı cinsel deneyim ve aşkı konu alarak işleyecek. Pek tabii ki sürprizlerle birlikte!

E.L. James‘in yarattığı serinin beyaz perdeye uyarlaması için yapımcılık görevini Michael De Luca ve Dana Brunetti üstlenirken, uyarlama Niall Leonard’a ait.

Yaşadığı farklı ilişkiler yüzünden yaralar almış Christian Grey, temkinli Anastasia Steele’i yeniden hayatına sokmaya çalışı. Ona bir şans daha vermeden önce yeni bir düzenleme önermekten de geri kalmaz. İkili, güven inşa etmeye ve istikrarlı bir aşk yaşamaya çalışırken, Christian’ın geçmişte yaşadığı şeyler çiftin birlikte geleceğine dair umutlarını yok edecek gibi görünüyor.

Oyuncu kadrosunda ise; Dakota Johnson (Anastasia Steele) Jamie Dornan (Christian Grey) Max Martini (Taylor) Rita Ora (Mia Grey), Eloise Mumford (Kate), Luke Grimes (Elliot Grey) ve Victor Rasuk (José Rodriguez) yer almaktadır.

Karanlığın Elli Tonu filmi 10 Şubat 2017 tarihinde sinemalarda olacak.

Karanlığın Elli Tonu Yeni TV Spotu