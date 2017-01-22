Kong: Kafatası Adası’ndan 4 Yeni Kısa Video

Tom Hiddleston ve Brie Larson‘ın başrollerinde yer aldığı Kong: Kafatası Adası filminden 4 yeni video yayınlandı. Film 10 Mart’ta vizyondaki yerini alacak.

Kong: Kafatası Adası konusu ise ekibimizin gizli ve çok tehlikeli maymunlar kralının adasına yolculuğu ile başlar. Ekibin başında ise Kaptan James Conrad (Tom Hiddleston) yer alırken ilkel ve hainliklerle dolu olan adanın derinliklerine doğru ilerlerler. Amaçları ise efsanevi bir serumu bulmaktır ancak hiç hesaba katmadıkları yaratıklarla karşılaşırlar.

Jordan Vogt-Roberts’ın yönetmenliğini yaptığı Kong: Kafatası Adası filminin senaryosu ise John Gatins ve Max Borenstein tarafından kaleme alınmıştır.

Kong: Kafatası Adası filminin oyuncu kadrosunda yukarıdaki isimlere ek olarak Samuel L. Jackson, Brie Larson, Jing Tian, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham ve Toby Kebbell gibi isimler yer almaktadır.

Kong: Kafatası Adası Yeni Videoları