Logan’dan Gelen İkinci Fragman Korkutmaya Başladı

Kısa süre önce sosyal mecralardan paylaşılınca hemen atladık üstüne Logan‘ın. Hem de pençelerimizi çıkarıp kollarımızı ileri doğru uzatarak atladık. Ancak fragmanı izlediğimde her ne kadar gülümsüyor olsam da içimi bir korku sarmaya başladı!

Bakın elimizdeki ürün bir süper kahraman filmi. Buna rağmen yüz ekşittiğimiz casting seçimleri, olayı hiç anlamamış bir yönetmen veya zoraki yazılmış bir senaryoyla ilgili hala bir yumruk yemedik. Her geek filminin altı tane birbirinden boş sadece fanlara çığlık attırmaya yönelik sahnelerle doldurduğu fragmanlar modasına da uyulmamış. İki fragman da birbirinden tatlı birbirinden çiçek olmuş. Böyleyken ben korkmaya başladım. Neden herşey yolunda gidiyor arkadaş?

Bu kez beklentiyle ilgili cesur davranıp umuyorum ki WB için The Dark Knight neyse Fox için de Logan o olur! Başrollerini Hugh Jackman, Patrick Steward, Boyd Holbrook ve Dafne Keen‘in paylaştığı filmin yönetmenliğini James Mangold üstlendi. Şimdilik iyi ki üstlendi diyelim!

Kısaca bizim filmle ilgili gazımız devam ederken sizle paylaşmamak çok ayıp olurdu. Logan‘ın ikinci fragmanını tattıktan sonra fikrinizi belirtmeyi unutmayın!

Logan’dan Yeni Fragman