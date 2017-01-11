Matthew McConaughey’li Gold’tan Sansürsüz Yeni Fragman

Başrolünde ünlü oyuncu Matthew McConaughey‘in yer aldığı Gold‘tan yeni ve sansürsüz bir fragman geldi. Gold filmi 25 Aralık’ta vizyona girecek!

90’lı yıllarda Bre-X Madencilik Şirketi’nin karıştığı skandalı konu alan Gold filminin kadrosunda Edgar Ramirez (The Bourne Ultimatum), Corey Stoll (Ant-Man), Toby Kebbell, Bruce Greenwood (Star Trek, Capote) ve Stacy Keach (American History X, Nebraska) gibi isimler de yer almaktadır.

Altın aramak için Endonezya’nın yollarını tutan Kenny Wells (Matthew McConaughey) karıştığı altın ile Wall Street’te ortalığı karıştırmayı başarmıştır.

Oscar Ödüllü Stephen Gaghan’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Patrick Massett ve John Zinman tarafından uyarlanmıştır.

Matthew McConaughey‘in de yapımcıları arasında yer aldığı Gold filmi 25 Aralık’ta vizyona girecek.

Gold’tan Sansürsüz Fragman