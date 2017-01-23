Pitch Perfect 3’ten Kamera Arkası Videosu Geldi

Pitch Perfect 3‘ten dans provasının yer aldığı bir kamera arkası videosu yayınlandı. Trish Sie’nin yönetmenliğini yaptığı filmin 2017 sonunda vizyonda olması bekleniyor.

Picth Perfect 3 filminin kadrosunda Rebel Wilson, Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp ve Shelley Regner yer alıyor.

Müzik Klibi Yönetmeni Trish Sie’nin yönetmenliğini yapacağı filmin senaryosu ilk iki filmde de olduğu gibi Kay Cannon tarafından kaleme alınmış. 30 Rock dizisi ile 3 Emmy Adaylığı bulunan Kay Cannon’un bu eğlenceli seriyi yine çekip çevirdiğine eminiz.

Barden Bellas‘ın tekrar bir araya geleceğini görmek çok güzel bir duygu değil mi? Bizce öyle! Neyse lafı fazla uzatmadan dans provasının yer aldığı videoya geçelim.

Pitch Perfect 3’ten Kamera Arkası Videosu