Power Rangers’tan Bryan Cranston’lı Yeni Fragman

Power Rangers‘tan Bryan Cranston‘ın Zordon karakteriyle yer aldığı yeni bir fragman geldi. 24 Mart’ta vizyona girecek filmle ilgili soru işaretlerimiz var. Umarız kötü bir film ile karşı karşıya kalmayız!

Power Rangers’ın başrollerinde Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G (Empire), Ludi Lin, Elizabeth Banks ve Bryan Cranston yer alıyor.

Saban’ın Power Rangers‘ı küçük kasabada yaşayan Angel Grove’un bir uzaylı tehdidi ile ortadan kaldırılmanın eşiğinde olduğunu öğrenmesi ile başlıyor. Ardından olağanüstü bir forma bürünecek beş sıradan lise öğrencisini bir araya getirmesiyle devam ediyor. Seçilmeleri tam anlamıyla kader olan kahramanlarımız, gezegeni kurtarabilecek tek kişiler olduklarını hızla keşfederler. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayatta olan sorunları aşmaları ve Power Rangers olarak çok geç olmadan bir araya gelmeleri gerekmektedir.

Dean Israelite tarafından yönetilecek olan Power Rangers filmi senaryo ekibinde ise John Gatins, Burk Sharpless, Matt Sazama, Zack Stentz ile Ashley Miller (X-Men: First Class, Thor) ve Max Landis yer alıyor. Yapımcılığını Power Rangers‘ın yaratıcıları olan Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey ve Marty Bowen (The Fault in Our Stars, The Maze Runner serisi) üstlenecek.

Power Rangers’tan Bryan Cranston’lı Fragman