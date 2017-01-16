Şahan Gökbakar ile beşinci defa sinemalara gelecek olan Recep İvedik 5‘ten fragman geldi. Merakla beklenen film 16 Şubat’ta vizyondaki yerini alacak.

2014 yılında vizyona giren serinin dördüncü filmi 7.5 Milyon seyirci sayısı ile Türk Sineması’nda bir rekora imza atmıştı.

Çamaşırhane Film yapımcılığında vizyona girecek olan Recep İvedik 5’in yönetmenliğini yine Togan Gökbakar üstlenirken, filmin senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar birlikte kaleme aldı. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a, Orkan Varan ve Deniz Ceylan gibi isimler eşlik ediyor.

Merakla beklenen Recep İvedik 5’in konusu ise şöyle:

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek dostunun geride bıraktığı son görevini yerine getirmek üzere yola çıkar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep, genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin talihsiz olayı sonucu işler karışırken, Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince ise ortaya eğlenceli olaylarla bezenmiş eşsiz bir komedi çıkar.

Recep İvedik 5, 16 Şubat’ta sinemalardaki yerini alacak! Bakalım yoğun eleştirilerin altında gişesi ne kadar olacak?

Recep İvedik 5 Fragman