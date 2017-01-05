Yeni Chucky Filmi Cult of Chucky’den Fragman

1988 yılında Çocuk Oyunu ile başlayan Chucky efsanesi yedinci filmi Cult of Chucky ile kaldığı yerden devam ediyor. Fragmanı izlerken heyecandan nerelere gideceğimizi şaşırdık.

Geçen hafta çekimleri başlayan Cult of Chucky filminin sonbaharda vizyonda olması bekleniyor.

Cult of Chucky‘nin konusu ise şöyle: Son dört yılı cezai olarak akıl hastanesinde yatan Nica Pierce (Fiona Dourif) bir şekilde Chucky’nin bütün ailesini öldürdüğüne ikna olur. Bu sırada psikiyatristi, hastalar ile birlikte yaptığı grup oturumlarını kolaylaştırmak için yeni bir terapi aracı getirdiğinde her şey değişir. Bu terapi aracı ise Good Guy ya da diğer bir değişle Chucky’dir. Bu da Nica’nın düşüncelerini destekler. İlginç ve bir dizi ölüm de bu durumu perçinler. Deli olmadığını sürekli dile getiren Nica’nın eline bir koz geçmiştir. Chucky’nin Çocuk Oyunu‘ndan beri en büyük düşmanı olan Andy Barclay (Alex Vincent) ise Nica’nın yardımına yetişiyor. Ancak Nica’yı kurtarmak için Tiffany’i (Jennifer Tilly) geçmesi gerekecektir.

Başrollerinde Chucky efsanesinin ilk günden beri seslendiricisi olan Brad Dourif yer alırken kızı Fiona Dourif ise Nica Pierce rolünde yer alıyor. Alex Vincent ise Andy Barclay rolüyle ilk iki Çocuk Oyunu ve Chuck’nin Laneti‘nden sonra tekrar bu rolde yer alıyor. Jennifer Tilly de Tiffany rolüyle Chucky’nin Gelini ve Bebek filmlerinden sonra bu rolü tekrar kapmış.

Cult of Chucky‘nin senaryosu önceki altı filmde de olduğu gibi Don Mancini tarafından yazılırken yönetmenliği için de Mancini’ye emanet edilmiş.

Cult of Chucky Fragman