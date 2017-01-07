Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü’nden Aksiyon Dolu Fragman

Vin Diesel‘in aksiyon dolu filmi Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü‘nden atlayış sahnesinin yer aldığı kısa fragman yayınlandı.

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü filminin kadrosunda Vin Diesel ile birlikte yardımcı oyuncu olarak eski kulağı kesiklerden Samuel L. Jackson, NSA Ajanı Augustus Gibbons olarak, bir dövüş ustası ve aktör olan Jet Li ile birlikte bir başka dövüş sanatçısı olan Tony Jaa yer alırken. UFC Tüy Siklet Şampiyonu Conor McGregor, Deepika Padukone, Nina Dobrev, Ruby Rose ve Oscar adaylığı bulunan Toni Collette rol alacaktır.

F. Scott Frazier tarafından senaryosu oluşturulan filmin yönetmeni ise D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye). Vin Diesel ve Joe Roth’un yapımcılığını yaptığı Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü filminin yardımcı yapımcılığı ise Jeff Kirschenbaum ve Samantha Vincent (Diesel’in kız kardeşi) tarafından yürütülecektir.

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü filmi ülkemizde 27 Ocak 2017 tarihinde vizyona girecek.

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü Yeni Klip