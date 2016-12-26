2017’de Gelecek Captain Underpants’e İlk Bakış

1997 yılında Dav Pilkey tarafından yazılıp çizilen çocuk çizgi romanı Captain Underpants eğlenceli bir animasyon ile 2017 yılında geliyor.

Wonder Woman ve Spider-Man: Homecoming bir yana 2017 yılında gelecek filmler arasında Captain Underpants kendine yukarılarda yer bulmayı başardı. 1997-2015 yılları arasında tam tamına 18 yıl boyunca çıkan çizgi romanı sinemada izleyecek olmak çok güzel bir duygu olsa gerek!

Captain Underpants konusu ise şöyle: İki tane dördüncü sınıf öğrencisinin hipnotize ederek Captain Underpants isimli bir süper kahramana dönüştürdükleri okul müdürünün maceraları konu ediliyor.

Kevin Hart‘ın George Beard’ı ve Thomas Middleditch ise Harold Hutchins’i seslendirdiği filmin yönetmenliğini Shrek, Kung Fu Panda ve Madagascar filmlerini de yöneten David Soren üstleniyor.

Hikayenin tek kötü adamı Professor Poopypants ise Nick Kroll tarafından seslendirilecek. Filmin yönetmeni David Soren’in Entertainment Weekly’e verdiği kısa röportajda şu ifadeler yer alıyor:

“Captain Underpants, her türlü güce sahip olduğunu düşünen, yalnızca orta yaşlı bir erkeğin ötesinde tamamen sıfır kabiliyetine sahip bir süper kahraman. Bu özelliği ile sizi sürekli hayal kırıklığına uğratıyor.”

Captain Underpants filmi Dreamworks tarafından 2 Temmuz 2017 tarihinde beyaz perdeye gelecek.

Captain Underpants İlk Görseli