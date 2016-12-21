Blade Runner 2049’dan Afiş ve Yepyeni Fotoğraflar Geldi

Yönetmenliğini Denis Villeneuve‘ün yapacağı Harrison Ford ve Ryan Gosling‘in başrollerinde yer aldığı Blade Runner 2049‘tan afiş ve yepyeni fotoğraflar geldi.

Efsanevi Bilim-Kurgu filmi Blade Runner‘ın devamı olan Blade Runner 2049‘un yeni fotoğraflarından da görebileceğiniz üzere ortamımız epey KARANLIK ve KASVETLİ!

İlk filmde yaşanan olayların üzerinden otuz yıl geçmiştir. Yeni Blade Runner olan Los Angeles Polisi K (Ryan Gosling), toplumdan uzun süredir gizlenmiş ve kaosa sürükleme potansiyeline sahip bir sırrın ortaya çıkmasını sağlar. K’nin bu keşfi, 30 yıldır kayıp eski Blade Runner Rick Deckard’ı (Harrison Ford) bulmak için bir arayış içine girmesine sebep oluyor.

6 Ekim 2017’de vizyona girecek olan Blade Runner 2049‘un kadrosunda Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto yer alıyor.

Blade Runner 2049 Afiş ve Yeni Fotoğrafları