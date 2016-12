Carrie Fisher Star Wars 8’deki Sahnelerini Tamamlamış

“Carrie Fisher öldü” haberi ile dün akşam ne yapacağımızı şaşırdık. 2016 yılının son ve en ağır şakası oldu bu. Ama Carrie Fisher‘ın Star War 8‘deki sahnelerinin tamamlanmış olduğu haberi ile bir nebze olsun rahatladık.

Carrie Fisher Star Wars 8’de Yer Alacak

Variety‘nin haberine göre ünlü oyuncunun Star Wars 8‘deki sahnelerinin çekimleri Temmuz ayında tamamlanmış. Onu son kez Leia Organa rolü ile izleyecek olmak içimizi parçalasa da bu şansa sahip olmak gerçek anlamda büyük lütuf.

15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girecek Star Wars 8‘de Force Awakens‘ten sonraki hikaye Leia Organa etrafında olacak. Bu da çok iyi bir Carrie Fisher performansı izleyebileceğimizi gösteriyor.

Colin Trevorrow‘un yazıp yöneteceği Star Wars 9‘da da yer alması planlanan Carrie Fisher için nasıl bir yol izleneceği ise soru işareti.

Bir Amazon dizisi olan Catastrophe‘ta başrol oyuncusu Rob Delaney’in annesi Mia’yı oynayan Carrie Fisher için de senaryonun değişmesi gerekecek tabii ki.

Ah be Prenses Leia sırası mıydı şimdi gitmenin? Ne pis bir yılmışsın sen 2016! Her ölüm erken gibi gelir ama bu yıl çok oldu be!