Doctor Strange Thor: Ragnarok’ta Yer Alacak

3 Kasım’da vizyona girecek Thor: Ragnarok‘tan sevindirici haber geldi. Chris Hemsworth‘un elindeki kartta Doctor Strange‘in Sanctum Sanctorum’unun adresini görebilirsiniz.

Chris Hemsworth ile özdeşleşen Thor’un elindeki kartta “177A Bleecker Street” yazıyor. Bu da bildiğiniz üzere Doctor Strange‘in Sanctum Sanctorum’unun adresi.

Filmin yönetmeni Taika Waititi‘nin Disney’in en büyük fan topluluğu olan D23’e verdiği kısa röportajda bu konu resmileşmiş oldu.

Doctor Strange’i Thor: Ragnarok’ta Göreceksiniz

Waititi D23’te; “Kasım ayında vizyona girecek olan Thor: Ragnarok’ta Thor, Hulk ve Doctor Strange’i farklı galaksilerden düşmanlara karşı birlik olduğunu göreceksiniz.” demiş.

Thor: Ragnarok filminin başrolünde Chris Hemsworth‘ü Şimşek Tanrısı Thor, Tom Hiddleston’ı Loki, Mark Ruffalo‘yu Hulk, Idris Elba‘yı Heimdall ve Sir Anthony Hopkins‘i Odin rolüyle izleyeceğiz. Ayrıca Cate Blanchett‘ın gizemli villain Hela, Jeff Goldblum‘u Grandmaster, Tessa Thompson’u Valkyrie ve Karl Urban’ı ise Skurge rolüyle arz-ı endam edecek.