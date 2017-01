Galaksinin Koruyucuları 2’nin Film Müziğinden Minik Bir Bölüm Geldi

Galaksinin Koruyucuları 2, 28 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanırken yönetmen James Gunn film müziğinden minik bir bölümü Facebook’tan paylaştı.

Tyler Bates ile beraber yaptıkları Facebook canlı yayınında Abbey Road Studios‘ta kayıtları alınan film müziğini paylaştı. Orkestranın iyi bir iş çıkardığı müziği dinlerken tüylerinizin diken diken olması gayet normal!

Kadrosunda Chris Pratt (Jurassic World) Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (Star Trek Into Darkness) Gamora; Dave Bautista (SPECTRE) Drax; Vin Diesel (Hızlı ve Öfkeli Serisi) sesiyle Groot; Bradley Cooper (Joy, American Sniper) sesiyle Rocket; Michael Rooker (Jumper) Yondu; Karen Gillan (The Big Short) Nebula ve Sean Gunn (Gilmore Girls) Kraglin rolüyle yer alacak.

Ayrıca kadroya yeni eklenen Pom Klementieff’i (Oldboy) Mantis, Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest), Chris Sullivan (The Drop) ve Kurt Russell’ı (The Hateful Eight) göreceğiz.

Şu sıralar post prodüksiyon aşamasında olan Galaksinin Koruyucuları 2, 28 Nisan’da vizyondaki yerini alacak.

Galaksinin Koruyucuları 2 Film Müziği