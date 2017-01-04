Halka 3 Filminden Samara’lı Yeni Afiş Geldi

3 Şubat’ta vizyona girecek olan Halka 3 filminden Samara’lı yepyeni bir afiş geldi. Korku filmi efsanesi olan Halka’yı üçüncü defa izlemeye hazır mısınız?

Halka 3 filminin genel konsepti serinin diğer filmleriyle aynı yapıya sahip. Genç bir kadın erkek arkadaşının izlediği filmde “Yedi gün içerisinde öleceksin” cümlesini duyduktan sonra değişen hayatı konu alınmış. Bu genç kadın erkek arkadaşının girdiği karanlık dünyadan kurtarıp bu film içindeki filmi çözmeye çalışacak.

Yeni fragmanının gelecek hafta yayınlanacağını öğrendiğimiz Halka 3 için heyecanlı bekleyişimiz devam ediyor.

Halka 3 kadrosunda Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan ve Vincent D’Onofrio gibi isimler yer almaktadır. Filmin yapımcılıklarını ise Walter Parkes ve Laurie MacDonald üstlenmektedir.

F. Javier Gutierrez’in (Before the Fall) yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu ise David Loucka, Jacob Estes ve Akiva Goldsman‘a emanet edilmiş.

Halka 3 Yeni Afişi