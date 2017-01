Holmes and Watson Kadrosuna Ralph Fiennes ve Hugh Laurie de Eklendi

Will Ferrell ve John C. Reilly‘nin başrolünde yer aldığı Holmes and Watson filminin kadrosuna ünlü oyuncular Ralph Fiennes ve Hugh Laurie de eklendi.

Ralph Fiennes ve Hugh Laurie de Holmes and Watson Filminde

The Hollywood Reporter‘ın haberine göre Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu Ralph Fiennes (The English Patient, Schindler’s List) ve Emmy adaylığı Hugh Laurie (House M.D.), efsanevi Sir Arthur Conan‘nın karakterlerini oluşturduğu Sony’nin bu yeni komedi filminde yer alacaklarmış.

Çiftin Sherlock Holmes hikayelerinde yer alan önemli iki karakteri canlandıracağı bilgisi konuşuluyormuş. Yani biri Sherlock’un ağabeyi Mycroft Holmes‘u diğeri de onun azılı düşmanı Profesör James Moriarty‘i canlandırabilir.

Holmes and Watson filminin yönetmenliğini Etan Cohen üstlenirken, Cohen daha önce Will Ferrell ve Kevin Hart‘ın başrollerinde yer aldığı Get Hard filmini de yönetmişti.

Holmes and Watson filminin çekimleri devam ederken 2018 yılında vizyonda olması bekleniyor.