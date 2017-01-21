James Cameron ve Tim Miller Yeni Terminatör Filmi İçin Bir Araya Geliyor

Usta yönetmen James Cameron, kötü bir seri haline gelen Terminatör‘ü toparlamak için Deadpool‘un yönetmeni Tim Miller ile bir araya gelip yeni bir film yapacakmış.

James Cameron Yeni Terminatör Filmi İçin Kolları Sıvıyor

Deadline‘ın haberine göre James Cameron, Deadpool‘un yönetmeni Tim Miller ve David Ellison ile bir araya geliyormuş. Belli ki serinin gidişatından pek memnun olmayan ünlü yönetmen Terminatör’ün tüm haklarını tekrar alarak 2019 yılından itibaren yeni bir seri de başlatabilir.

Deadline’da yer alan başka bir habere göre David Ellison; “En iyi Bilim-Kurgu filmi serisi olması gerekirken geldiği nokta pek iç açıcı değil. En iyi yazarları bulmak için büyük çaba harcayacağız. 2013 yılında Genisys için aldığı Terminatör’ün birçok hakkına da sahibiz.” demiş. Biz onların yalancısıyız.

James Cameron‘ın bu işe el atmış olması içimizi ne kadar hafifletti anlatamam. Çünkü dizisinden bile kötü filmleri izliyor olmak Bilim-Kurgu sevenler olarak bizi derinden yaralıyordu. Gördüğü bir rüya sonrası Terminatör’ü yaratmaya karar veren ünlü yönetmenin belli ki artık canına tak etmiş!

Titanik ile En İyi Yönetmen dahil 11 Oscar ödülünün sahibi olan James Cameron rekortmen kimliği ile tanınıyor. İlk filmin haklarını 1 Dolar karşılığında eşi Gale Anne Hund’a satan ünlü yönetmen bu filmden 78 Milyon Dolar kazandı. Arnold Schwarzenegger ile özdeşleşen filmin ikincisi Terminator 2: Judgment Day‘de ise 518 Milyon Dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Deadline’a göre James Cameron, Genisys’i dikkate almayıp Judgment Day’den devam edecek bir üçüncü filmi bizlere sunacakmış.