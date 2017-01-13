James Corden da Ocean’s 8 Kadrosuna Dahil Oldu

Ünlü komedyen James Corden da 2018 yılında vizyona girecek Ocean’s 8 filminin kadrosuna dahil oldu. Böylece filmin kadrosu pek eğlenceli oldu.

The Late Late Show with James Corden programı ile hepimizin gönlünde taht kuran ünlü komedyen bu filmde de eğlenceli karakteriyle ön plana çıkacak!

James Corden Ocean’s 8 Kadrosunda!

Ocean’s 8 filminin oyuncu kadrosunda ünlü komedyenin haricinde Anne Hathaway, Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett ve Helena Bonham Carter gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini 4 Oscar adaylığı bulunan Gary Ross’un yapacağı filmde Sandra Bullock, Danny Ocean’ın kız kardeşini canlandıracak. Brad Pitt‘in Rusty karakterinin sağ kolu (Cate Blanchett), Met Galası’nda sergilenen çok değerli bir kolyeyi çalmak için takımı toplamak ister. Bunun için galeri sahibini oyuna getirmeleri gerekmektedir.

Ocean’s Eleven‘ın yalnızca kadınlardan oluşacak bu tekrar yapım filminde serinin yönetmeni Steven Soderbergh de yapımcılık yapacak. George Clooney’nin de yapımcılığını yapacağı filmin senaryosu Olivia Milch (Queen & Country, Little Women) tarafından uyarlanacak.

2018 yılında vizyona girecek filmin ilk fragmanını heyecanla bekliyoruz!