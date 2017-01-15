James Mangold Logan’dan 3 Yeni Görsel Paylaştı

Logan filminin yönetmeni James Mangold, Twitter hesabından filme ait Hugh Jackman, Patrick Stewart ve Dafne Keen‘in yer aldığı 3 yeni görsel paylaştı.

Yakın bir gelecekte geçen filmde İhtiyar Logan, Meksika sınırındaki bir saklanma yerinde Profesör X’e bakmaktadır. Logan‘ın dünyadan saklanma çabası ve onun mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona eriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Eriq La Salle, Elise Neal ve Elizabeth Rodriguez gibi isimler de yer alıyor. Hugh Jackman, bu film ile birlikte Wolverine karakterini dokuzuncu ve son kez canlandıracak.

James Mangold‘un yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu ise David James Kelly tarafından yazıldı.

Logan‘ı 3 Mart’ta sinemalarda izlemek için herkes gibi heyecanlı ve mutluyuz!

Logan’dan 3 Yeni Görsel