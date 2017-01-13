Johnny Depp’in Yeni Filmi LAbyrinth’e İlk Bakış

Başrolünde Johnny Depp‘in yer aldığı LAbyrinth filminin çekimlerinden ilk fotoğraflar geldi. Tupac Shakur ve Notorious B.I.G.‘nin cinayetlerini soruşturan bir dedektif olarak göreceğiz.

3 Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu 96 ve 97 yıllarında suikaste kurban giden Tupac Shakur ve Notorious B.I.G’nin perde arkasını araştıran bir dedektif rolünde izleyeceğiz.

LAbyrinth filmi konusu ise şöyle: Johnny Depp, Los Angeles Polis Departmanı’na bağlı utangaç bir dedektiftir. Yaşanan bu olaylar karşısında dava açamamış olan dedektifimiz Oscar ödüllü Forest Whitaker’ın (Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi) karakteri olan gazetecinin onu cesaretlendirmesi ile gerçeği aramaya başlar. Ama bu da Polis Departmanını pek memnun etmez ve işler iyiden iyiye karışır.

Brad Furman’ın yönetmenliğini yaptığı LAbyrinth, Randall Sullivan’ın aynı isimli kitabından Christian Contreras tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Ayrıca LAbyrinth 2015 yılında Black List’te (En iyi filmi çekilmemiş senaryolar listesi) yer almıştı.

LAbyrinth’ten İlk Fotoğraflar