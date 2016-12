DC Genişletilmiş Evreni‘nin merakla beklenen filmi olan Justice League oyuncu kadrosu kesinleşti. Çizgi Roman uyarlaması bakalım bizi tatmin edecek mi?

Superman‘in kişisel gayret ve fedakarlıklarından ilham alan Batman, insanlığa olan inancını tekrar kazanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince (Wonder Woman) ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarındaki büyük düşman ile baş etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için bir ekip kurulması gerekmektedir. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash‘ten oluşan ekibin gezegeni felaketlerden kurtarıp kurtaramayacağı da büyük bir soru işaretidir.

Justice League Oyuncu Kadrosu

Ben Affleck – Batman

Henry Cavill – Superman

Amy Adams – Lois Lane

Gal Gadot – Wonder Woman

Jason Momoa – Aquaman

Ezra Miller – The Flash

– The Flash Ray Fisher – Cyborg

Willem Dafoe – Nuidis Vulko

Jesse Eisenberg – Lex Luthor

Jeremy Irons – Alfred Pennyworth

Diane Lane – Martha Kent

Connie Nielsen – Queen Hippolyta

J.K. Simmons – Commissioner Gordon

Ek olarak Justice League oyuncu kadrosu için Warner Bros.‘un yayınlamadığı isimler ise şöyle:

Ciarán Hinds – Steppenwolf

Amber Heard – Mera

Kiersey Clemons – Iris West

Bu üç isim henüz açıklanmamış olmasına rağmen IMDB‘de kadroda görünüyor ve yanında (Dedikodu) yazmadığına göre onları da kesin olarak düşünebiliriz.

Zack Snyder‘ın yönetmenliğini yaptığı Justice League, 17 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.