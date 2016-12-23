DC Genişletilmiş Evreni‘nin merakla beklenen filmi olan Justice League oyuncu kadrosu kesinleşti. Çizgi Roman uyarlaması bakalım bizi tatmin edecek mi?
Superman‘in kişisel gayret ve fedakarlıklarından ilham alan Batman, insanlığa olan inancını tekrar kazanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince (Wonder Woman) ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarındaki büyük düşman ile baş etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için bir ekip kurulması gerekmektedir. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash‘ten oluşan ekibin gezegeni felaketlerden kurtarıp kurtaramayacağı da büyük bir soru işaretidir.
Justice League Oyuncu Kadrosu
- Ben Affleck – Batman
- Henry Cavill – Superman
- Amy Adams – Lois Lane
- Gal Gadot – Wonder Woman
- Jason Momoa – Aquaman
- Ezra Miller – The Flash
- Ray Fisher – Cyborg
- Willem Dafoe – Nuidis Vulko
- Jesse Eisenberg – Lex Luthor
- Jeremy Irons – Alfred Pennyworth
- Diane Lane – Martha Kent
- Connie Nielsen – Queen Hippolyta
- J.K. Simmons – Commissioner Gordon
Ek olarak Justice League oyuncu kadrosu için Warner Bros.‘un yayınlamadığı isimler ise şöyle:
- Ciarán Hinds – Steppenwolf
- Amber Heard – Mera
- Kiersey Clemons – Iris West
Bu üç isim henüz açıklanmamış olmasına rağmen IMDB‘de kadroda görünüyor ve yanında (Dedikodu) yazmadığına göre onları da kesin olarak düşünebiliriz.
Zack Snyder‘ın yönetmenliğini yaptığı Justice League, 17 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.