Justice League Oyuncularından Yepyeni Fotoğraf

Emre Arısoy
-
0
37

oyuncularından , , , , ve Ray Fisher‘ın yer aldığı yeni bir fotoğraf yayınlandı.

justice league oyunculari

‘in kişisel gayret ve fedakarlıklarından ilham alan , insanlığa olan inancını tekrar kazanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince () ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarındaki büyük düşman ile baş etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için bir ekip kurulması gerekmektedir. Batman, Wonder Woman, Aquaman, ve ‘ten oluşan ekibin gezegeni felaketlerden kurtarıp kurtaramayacağı da büyük bir soru işaretidir.

Justice League Oyuncu Kadrosu

  • Ben Affleck – Batman
  • Henry Cavill – Superman
  • Amy Adams – Lois Lane
  • Gal Gadot – Wonder Woman
  • Jason Momoa – Aquaman
  • Ezra Miller – The Flash
  • Ray Fisher – Cyborg
  • Willem Dafoe – Nuidis Vulko
  • Jesse Eisenberg – Lex Luthor
  • Jeremy Irons – Alfred Pennyworth
  • Diane Lane – Martha Kent
  • Connie Nielsen – Queen Hippolyta
  • J.K. Simmons – Commissioner Gordon

Zack Snyder‘ın yönetmenliğini yaptığı Justice League, 17 Kasım’da vizyona girecek.

Justice League Oyuncuları Yeni Fotoğrafı

justice league oyuncular

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri