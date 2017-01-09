Justice League Oyuncularından Yepyeni Fotoğraf

Justice League oyuncularından Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller ve Ray Fisher‘ın yer aldığı yeni bir fotoğraf yayınlandı.

Superman‘in kişisel gayret ve fedakarlıklarından ilham alan Batman, insanlığa olan inancını tekrar kazanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince (Wonder Woman) ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarındaki büyük düşman ile baş etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için bir ekip kurulması gerekmektedir. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash‘ten oluşan ekibin gezegeni felaketlerden kurtarıp kurtaramayacağı da büyük bir soru işaretidir.

Justice League Oyuncu Kadrosu

Ben Affleck – Batman

Henry Cavill – Superman

Amy Adams – Lois Lane

Gal Gadot – Wonder Woman

Jason Momoa – Aquaman

Ezra Miller – The Flash

– The Flash Ray Fisher – Cyborg

Willem Dafoe – Nuidis Vulko

Jesse Eisenberg – Lex Luthor

Jeremy Irons – Alfred Pennyworth

Diane Lane – Martha Kent

Connie Nielsen – Queen Hippolyta

J.K. Simmons – Commissioner Gordon

Zack Snyder‘ın yönetmenliğini yaptığı Justice League, 17 Kasım’da vizyona girecek.

Justice League Oyuncuları Yeni Fotoğrafı