Justice League Oyuncularından Yepyeni Fotoğraf

Justice League oyuncularından Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller ve Ray Fisher‘ın yer aldığı yeni bir fotoğraf yayınlandı.
Superman‘in kişisel gayret ve fedakarlıklarından ilham alan Batman, insanlığa olan inancını tekrar kazanmıştır. Yeni müttefiki Diana Prince (Wonder Woman) ile insanlığın kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak karşılarındaki büyük düşman ile baş etmek o kadar da kolay değildir. Bunun için bir ekip kurulması gerekmektedir. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve The Flash‘ten oluşan ekibin gezegeni felaketlerden kurtarıp kurtaramayacağı da büyük bir soru işaretidir.
Justice League Oyuncu Kadrosu
- Ben Affleck – Batman
- Henry Cavill – Superman
- Amy Adams – Lois Lane
- Gal Gadot – Wonder Woman
- Jason Momoa – Aquaman
- Ezra Miller – The Flash
- Ray Fisher – Cyborg
- Willem Dafoe – Nuidis Vulko
- Jesse Eisenberg – Lex Luthor
- Jeremy Irons – Alfred Pennyworth
- Diane Lane – Martha Kent
- Connie Nielsen – Queen Hippolyta
- J.K. Simmons – Commissioner Gordon
Zack Snyder‘ın yönetmenliğini yaptığı Justice League, 17 Kasım’da vizyona girecek.