Justice League’ten Batman, Wonder Woman ve Flash’lı Fotoğraf

Emre Arısoy
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‘nin merakla beklenen filmi ‘ten , ve Flash‘ın yer aldığı yepyeni bir fotoğraf geldi.

justice league filmi

Justice League‘te Flash rolüyle izleyeceğimiz ‘ın EW ile yaptığı röportajda şu cümleleri yer alıyor:

Filmde izleyeceğiniz Flash karakteri The Beatles‘ın müzisyenlerinden Ringo Starr‘a benziyor. Herkesi rahatsız ediyor ama birinin onu rahatsız etmesi mümkün değil. Şu tarafından bakarsanız zaten her şey normal görünüyor. Amcası Arthur Curry (Aquaman) huysuz, babası (Batman) öfkeli ve annesi (Wonder Woman) da düşünceli olursa Flash’ın böyle olması çok normal.

DC Comics’in Marvel‘ın Avengers filmine rakip olarak çıkaracağı Justice League oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Henry Cavill ve Gal Gadot sırasıyla Batman,  ve Wonder Woman rolüyle karşımıza çıkacak iken Jason Mamoa‘yı Aquaman, Ray Fisher’ı Cyborg ve Ezra Miller’ı rolüyle izleyeceğiz.

Zack Snyder‘ın (Batman v Superman: Dawn of Justice) yönetmenliğini yapacağı bu büyük film 17 Kasım 2017’de vizyondaki yerini alacak.

Justice League Yeni Fotoğrafı

justice league fotograf

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