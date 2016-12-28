Wolverine rolü ile Hugh Jackman‘ı dokuzuncu defa izleyeceğimiz Logan‘ın yönetmen James Mangold güzel bir fotoğraf ve afiş paylaştı.

Sir Patrick Stewart‘ın da başrolünde yer aldığı filmde Hugh Jackman’ı dokuzuncu defa Wolverine karakteri ile izleyeceğiz. James Mangold‘un yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Michael Green, Scott Frank ve Mangold’a ait. Yapımcılığını ise Simon Kinberg, Hutch Parker ve Lauren Shuler Donner üstleniyor.

Logan filminin kadrosunda ayrıca Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen gibi isimler de yer alıyor.

Yayınlanan fragmana rağmen filmle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmasak da Wolverine’in favori grubu Weapon X ve The Reavers’ı görecek olmak heyecan yaratıyor. 11 yaşındaki Dafne Keen’i X-23 rolü ile Wolverine‘in klonu olarak izleyeceğiz.

Logan, 3 Mart 2017 tarihinde bizlerle olacak.

Hugh Jackman’ın Logan İçin Verdiği Poz ve Afiş