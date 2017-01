Logan’ın Yönetmeni James Mangold Film Müziğini Paylaştı

Marvel‘ın merakla beklenen filmi Logan‘ın yönetmeni James Mangold, Twitter hesabından film müziği için girdikleri stüdyodan kısa bir video paylaştı.

Dinlerken bizi ne kadar gerilimli bir filmin beklediğini anlamış olduk. Gerçi bunu paylaşılan fotoğraflardan da ne kadar kasvetli bir film olacağını görmüştük ama müzikle daha iyi oldu bu!

Logan film müziği iki Oscar adaylığı bulunan Marco Beltrami‘ye emanet edilmiş durumda. Beltrami ise Çizgi Roman dünyasına uzak bir isim değil. Daha önce Philip Glass ile Fantastic Four‘da ve The Crow: Salvation, Blade II, Hellboy ve Jonah Hex gibi filmlerin müziklerini yapmıştı. Mangold ile de 2013 yılında vizyona giren The Wolverine’in müziğini yaptığı dönem bir araya gelmişti.

Sir Patrick Stewart‘ın da başrolünde yer aldığı filmde Hugh Jackman’ı dokuzuncu defa Wolverine karakteri ile izleyeceğiz. James Mangold‘un yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Michael Green, Scott Frank ve Mangold’a ait. Yapımcılığını ise Simon Kinberg, Hutch Parker ve Lauren Shuler Donner üstleniyor.

Logan, 3 Mart’ta vizyondaki yerini alacak.

James Mangold’dan Logan’ın Film Müziğinden Bir Bölüm