Michael Fassbender’lı Alien: Covenant’tan Yeni Fotoğraflar

Bilim-Kurgu dünyasının efsanevi yönetmenlerinden Ridley Scott‘ın Prometheus‘un devamı olan Alien: Covenant‘tan yepyeni fotoğraflar geldi.

Prometheus‘ta David isimli ölümsüz androidi canlandıran Michael Fassbender, Alien: Covenant‘ta karşımıza bu defa Walter ile çıkacak.

Michael Fassbender‘ın başrolünde yer aldığı Alien: Covenant‘ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Katherine Waterston ( Inherent Vice )

) Danny McBride ( Eastbound & Down )

) Demián Bichir ( The Hateful Eight )

) Jussie Smolett ( Empire )

) Amy Seimetz ( Upstream Color )

) Carmen Ejogo ( Selma )

) Callie Hernandez ( Machete Kills )

) Billy Crudup (Watchmen)

Noomi Rapace‘i Dr. Elizabeth Shaw rolünde tekrar göreceğimiz filmde kadroya yeni katılan James Franco‘yu geminin kaptanı olan Branson ile izleyeceğiz.

Covenant ile başlayan Koloni gemisi galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Fakat aslında karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Belki de ona çok benzeyen Walter’dır…

Alien: Covenant 19 Mayıs 2017’de vizyona girecek.

Alien: Covenant Yeni Fotoğrafları