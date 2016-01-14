Narnia Günlükleri serisi Gümüş Sandalye ile devam edecek

Narnia Günlükleri 3: Şafak Yıldızının Yolculuğu’ndan sonra bir film daha gelecek mi? Gelecek ise ne zaman gelecek? Gelen film seriyi toparlayacak seviyede mi olacak yoksa yine vasat bir devam filmi ile karşı karşıya mı kalacağız? soruları güncelliğini korurken serinin yapımcısı Mark Gordon, Television Critics Association (Televizyona Eleştirmenleri) Basın Turu sırasında “Gümüş Sandalye filmini kısa süre içerisinde tamamlamayı umuyoruz” açıklaması yaptı.

Filmi kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirten Gordon “Yepyeni bir yapıma imza atacağız. Karakterler, oyuncular ve ekibimiz tamamıyla orijinali ile aynı olacak” diye de eklemiş.

Kral Kaspiyan (Orijinalinde Ben Barnes oynamıştı), Eustace Scrubb (Orijinalinde Will Poulter oynamıştı) ve Aslan’ın (Liam Neeson seslendirmişti) tekrar kolları sıvaması gerektiği ve Narnia Günlükleri için tekrar bir araya gelmeleri gerektiğini de öğrenmiş olduk.

Çekimlerini 2016 yılında tamamlayıp 2017 yılında vizyona girmesini ve aradan geçen 6 senelik açığı kapatacak kalitede bir film gelmesi ümidini taşıyoruz.

Narnia Günlükleri: Gümüş Sandalye Konusu

Geçen yılların ardından Kral Kaspiyan yaşlanmıştır ve o bu dünyadan göçtüğünde yerine birisinin geçmesi gerekmektedir. Ancak oğlu Rilian ortalıktan kaybolmuştur. Kayıp Prens Rilian’ı bulmaya çalışan kahramanlarımızın ekibine sonradan Suratsız’da katılacaktır. Prensi bulmak için de birkaç işaretleri ve ipuçları vardır. Bu işaret ve ipuçlarını takip ederek prense ulaşmaya çalışacak olan ekibin ayrıca dünyalar güzeli bir kadınla karşı karşıya gelir. Bu kadın ölümcül bir cadı olduğunu başlarına açacağı belaları saymaya lüzum yok galiba. Eustace ve Jill’e Aslan tarafından verilen bu görev nasıl başarıya ulaşacaktır? Bakalım görelim…