Peter Dinklage Avengers: Infinity War’ın 2 Filminde de Anahtar Rolde

Game of Thrones‘un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage, 2018 ve 2019 yıllarında vizyona girecek Avengers: Infinity War filmlerinde anahtar rolde yer alacak.

Peter Dinklage Avengers: Infinity War’da Hangi Rolde Olacak?

Variety‘nin haberine göre Peter Dinklage’in rolü henüz belli değil ancak Avengers: Infinity War için bazı dedikodular da yok değil.

Senaryosu Christopher Markus ve Stephen McFeely tarafından uyarlanacak filmin tamamıyla IMAX’e gelmesi için yönetmenlik koltuğunda Anthony ve Joe Russo’nun yer alacak. Marvel‘ın Avengers: Infinity War ilk filminin vizyon tarihi 27 Nisan 2018; Part 2‘nin ise 3 Mayıs 2019.

Peter Dinklage’in önemli bir rol olacağı notu düşülmüş olduğundan akla gelen şimdilik 5 isim var. Bunlar:

The Watcher

The Watcher, Peter için biçilmiş kaftanmış gibi görünüyor. Game of Thrones‘taki gibi güçleri dengeleyen bir yapıya sahip The Watcher, sık sık mücadele etmeyen karakteriyle tanınıyor.

Lord Chaos/Master Order

Bu kardeşlerin herkesin işine karıştığını biliyoruz pek tabii ki. Biraz küçük ihtimal olmasına rağmen “Olamaz mı?”, “Olabilir!”

Celestial

Evreni yaratan ve uzun zamandır kontrolü altında tutan Celestial’i CGI ile canlandırabilir.

Starfox

Thanos’un küçük kardeşi olan Starfox kötü bir karakter değil ama bilemedik…

Red Hulk

Red Hulk’ı Marvel Sinematik Evreni‘nde 7’den 70’e herkes görmek istiyor. Peter Dinklage’de bu karaktere hayat verebilir. Neden olmasın?