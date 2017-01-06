Picth Perfect 3 çıkacak mı, çıkmayacak mı? derken filmin başrol oyuncusu Rebel Wilson‘ın Twitter’dan yaptığı paylaşım ile resmen geldiği beli oldu!

Rebel Wilson’ın paylaştığı fotoğrafta ayrıca Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle ve Hana Mae Lee ve doğal olarak Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp ve Shelley Regner yer alıyor.

Pek tabii ki Pitch Perfect 3‘te Ruby Rose’un da yer alacağı ümidini taşıyoruz. Gözümüzden kaçmadı yani! Neyse Universal Pictures’ın dağıtımını yapacağı film Amerika’da 22 Aralık’ta vizyona girecek.

Müzik Klibi Yönetmeni Trish Sie’nin yönetmenliğini yapacağı filmin senaryosu ilk iki filmde de olduğu gibi Kay Cannon tarafından kaleme alınmış. 30 Rock dizisi ile 3 Emmy Adaylığı bulunan Kay Cannon’un bu eğlenceli seriyi yine çekip çevirdiğine eminiz.

Pitch Perfect 3 Ekip Fotoğrafı