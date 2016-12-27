Shazam Filminde Superman’i Mi Göreceğiz?

Dwayne Johnson‘ın Instagram hesabından Henry Cavill ile birlikte paylaştığı fotoğrafın ayrıntıları Shazam filminde Superman‘i görebileceğimizi söylüyor.

Yaptığı paylaşımda “Black Adam ve Superman’den mutlu yıllar ve iyi noeller! Bugün iki arkadaş bir centilmen gibi bir araya gelip bir şeyler içtik. Geleceğin getireceği şeyler çok heyecan verici.” buraya kadar her şey iki ünlü ismin takılıyor olması gibi görünüyor. Ancak kullanılan hashtaglerden “#DCWorldsWillCollide” bize konunun başlığındaki gibi bir soru sormaya itti.

2019 yılında gelecek olan Shazam! filminde Black Adam rolüyle izleyeceğimiz Dwayne Johnson bu paylaşım sonrasında 2010 yılında yayınlanan kısa animasyon akıllara geldi.

Süpermen/Shazam Black Adam’ın Dönüşü ismindeki bu kısa animasyonda Superman’in karşısında Black Adam adındaki amansız bir düşman bulmasını anlatıyordu. Ancak Black Adam‘ın hedefindeki isim Captain Marvel‘dı.

Bu kısmı şimdilik biraz gri olsa da “vardır bir hayır!” diyerek geçiyoruz.

Shazam filmi senaryosu Jack the Giant Slayer‘ın (Dev Avcısı Jack) da senaryosunu yazan Darren Lemke’nin kaleminden çıkacak. Daha önce açıklandığı üzere Shazam filmi Amerika’da 5 Nisan 2019 tarihinde vizyona girecek. Filmde Billy Batson isminde bir gencin “SHAZAM!” dediğinde süper kahramana dönüşmesi konu alınacak.

Dwayne Johnson ve Superman / Black Adam Paylaşımı